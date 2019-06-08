Yatırımcı rehberi (4)

İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 8,73'lük getiriyle Tacirler Portföy Değişken Fon oldu.

BNP Paribas Cardif Emeklilik Hisse Senedi EYF ise yüzde 6,08'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Tacirler Portföy Değ. Fon 0,981594 8,73 Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,223694 7,54 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,038109 6,50 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045243 6,34 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,125549 6,30 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022163 6,13 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 32,331136 6,09 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097116 6,02 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,087961 6,01 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 32,366358 5,99 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,069615 6,08 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048838 5,85 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,092307 5,85 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,104504 5,85 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,079316 5,83 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,094309 5,71 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,0208 5,65 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016963 5,62 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,107516 5,62 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045426 5,62Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

