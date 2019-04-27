FİNANS

Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 27.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 572,323051 2,24 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059836 1,63 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052054 1,45 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,038918 1,39 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,942683 1,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017736 3,04 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024079 2,14 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,440402 1,68 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055960 1,52 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030703 1,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,031048 2,98 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038956 2,35 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,065454 2,03 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,079581 1,48 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076309 1,04 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,018314 1,17 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,068598 0,85 TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 1,831996 0,74 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,034450 0,63 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,050366 0,59 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022161 1,64 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,033219 1,64 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,055541 1,58 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,028883 1,48 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,009023 1,48 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 21,965178 2,53 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,838693 2,10 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,034987 1,77 İş Portföy Altın Fonu 0,027252 1,77 TEB Portföy Altın Fonu 0,059125 1,73 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,541816 0,43 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,019315 0,43 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,126721 0,43 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,049398 0,43 ING Portföy Para Piyasası Fonu 83,417081 0,43 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,019810 -1,34 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,578859 -1,09 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,171501 -1,03 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040813 -0,96 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,411580 -0,94 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024714 -0,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044438 -3,87 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102960 -3,79 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087593 -3,73 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,973241 -3,56 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,017591 -3,53 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040870 -2,42 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,324440 -2,16 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,311595 -1,98 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,490627 -1,44 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,240622 -1,41 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,252146 -1,70 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,966714 -1,42 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,889918 -0,49 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,377350 -0,38 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017397 -0,35Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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