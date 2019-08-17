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Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059352 2,37 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 537,122726 2,14 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,039042 1,42 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,958847 1,41 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,076367 1,20 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013580 4,54 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020750 2,99 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025705 2,01 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,054588 1,44 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029198 1,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 51,859087 0,65 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,264119 2,92 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,964747 1,59 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,765218 1,27 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,052895 0,83 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,121648 0,81 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037250 3,00 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,174313 2,85 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,114059 2,50 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,021601 1,75 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,092907 1,47 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,325105 4,44 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,443861 3,83 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 245,128164 3,81 TEB Portföy Altın Fonu 0,066222 3,14 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039194 3,00 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,603146 0,37 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020346 0,37 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,056186 0,37 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 19,505075 0,36 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,545987 0,36 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,238013 -1,72 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,034536 -1,13 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,490201 -0,37 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,689238 -0,20 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,025577 -0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,021548 -1,30 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,209532 -0,86 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,493391 -0,30 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,290344 -0,09 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,662835 -0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049009 -4,76 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,097808 -4,61 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,017050 -4,44 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,018534 -4,33 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,020081 -4,25 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,953396 -3,66 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,556774 -1,78 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,689011 -1,73 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006183 -1,64 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,040406 -1,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037470 -2,29 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,292935 -1,79 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,906114 -1,68 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,717177 -1,27 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,005404 -1,27Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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