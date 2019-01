Yıllık yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre 2018 yılında en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Yıllık Getiri (%) Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 509,620594 38,73 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,044581 34,02 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,034068 32,96 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,351088 32,89 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,251128 30,7 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,047452 27,83 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026245 27,37 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020461 26,08 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1,889219 22,45 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019753 18,32 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,028109 26,07 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 53,831568 23,63 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,049182 20,38 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,030356 16,87 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,861591 15,88 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,062692 31,5 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,755938 25,37 Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,046684 25,36 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,06923 22,52 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,02521 21,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,791828 41,02 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,890239 40,13 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,019188 36,53 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,02991 34,28 Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,051425 34,14 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,021904 55,24 QNB Finans Portföy Altın BYF 19,574446 36,29 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 197,145563 35,45 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,031547 34,07 Ak Portföy Altın Fonu 0,050644 33,89 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 0,018024 18,86 İş Portföy Para Piyasası Fonu 223,94452 18,76 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,046064 18,68 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 4,777882 18,48 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,017745 18,46 Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Yıllık Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,172687 -2,19 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,040245 -0,83 Finans Portföy FTSE İst. Bono FBIST BYF 265,563079 -0,61 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,011507 -4,55 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,035812 -37,97 Finans Portföy TR. Yük. Piy. Değ. Bank. His.S.Y.BYF 11,974108 -31,88 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080104 -31,31 İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041763 -28,93 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047672 -27,63 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,005449 -73,13 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,314303 -13,28 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,22258 -7,89 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,00989 -7,31 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,414504 -5,35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,025341 -21,76 İş Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028187 -18,78 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,857929 -17,99 Ziraat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,140053 -14 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,029871 -11,83(Sürecek)