Dünyanın en büyük inşaat firmaları belli oldu!

2017 yılında listeye önceki yıl olduğu gibi 46 Türk müteahhitlik firması girdi. Türkiye, bu sayı ile listede birinci sırada yer alan Çin’in ardından ikinciliğini korudu. Üçüncü sırada 36 firma ile ABD bulunuyor.

Türkiye'den 46 firma dünya listesine girdi

1 / 26 İşte o firmalar ve Türkiye'den ilk kez giren inşaat firmaları...

2 / 26 Öncelikle ilk 3'e bakalım... Marka: ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA Ülke/Şehir: İspanya / Madrid Sırası 2018/2017: 1 / 1 Marka: HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT Ülke/Şehir: Almanya / Essen Sırası 2018/2017: 2 / 2 Marka: CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP LTD. Ülke/Şehir: Çin / Beijing Sırası 2018/2017: 3 / 3

3 / 26 Marka: MBD iNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 247 / 250 Marka: DORÇE PREFABRİK YAPI VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 239 / Listeye ilk kez girdi.

4 / 26 Marka: KUR CONSTRUCTION CO INC. Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 237 / Listeye ilk kez girdi. Marka: ÖZKAR iNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 235 / Listeye ilk kez girdi.

5 / 26 Marka: ÜSTAY YAPI TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 232 / Listeye ilk kez girdi. Marka: ZAFER TAAHHÜT İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 231 / 233

6 / 26 Marka: POLAT YOL YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 228 / 239 Marka: SUMMA TURİZM YATIRIMCILIĞI ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 226 / 194

7 / 26 Marka: CENGİZ CONSTRUCTION INDUSTRY & TRADE CO. INC. Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 225 / 223 Marka: GÜLSAN CONSTRUCTION Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 213 / 154

8 / 26 Marka: MAKYOL İNŞAAT SANAYİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 209 / 226 Marka: YENİGÜN CONSTRUCTION INC. Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 205 / 206

9 / 26 Marka: BAYBURT GRUP ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 195 / 196 Marka: ILK CONSTRUCTION Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 194 / 156

10 / 26 Marka: GÜRBAĞ GROUP Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 189 / 216 Marka: METAĞ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 183 / 186

11 / 26 Marka: KOLİN iNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 180 / 224 Marka: SMK GROUP Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 179 / 187

12 / 26 Marka: ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 176 / 200 Marka: GÜLERMAK Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 171 / Listeye ilk kez girdi.

13 / 26 Marka: STFA CONSTRUCTION GROUP Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 170 / 165 Marka: KAYI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 166 / 167

14 / 26 Marka: IC ICTAS İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 165 / 175 Marka: DEKINSAN GRUP İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 164 / 225

15 / 26 Marka: ESTA İNŞAAT SANAYİ LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 159 / 168 Marka: AE ARMA-ELEKCTROPANC Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 156 / 190

16 / 26 Marka: NUROL CONSTRUCTION AND TRADING CO. Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 154 / 151 Marka: TEPE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 153 / 166

17 / 26 Marka: ESER CONTRACTING Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 150 / 158 Marka: ONUR TAAHHÜT TAŞIMACILIK İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 147 / 140

18 / 26 Marka: KUZU GROUP Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 142 / 130 Marka: YUKSEL İNŞAAT CO. INC. Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 131 / 134

19 / 26 Marka: DOGUS İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 124 / 128 Marka: MAPA İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 119 / 109

20 / 26 Marka: SEMBOL ULUSLARARASI YATIRIM TARIM PEYZAJ İNŞAAT Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 116 / 125 Marka: GAMA Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 108 / 162

21 / 26 Marka: ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 104 / 110 Marka: ALARKO CONTRACTING GROUP Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 101 / 79

22 / 26 Marka: TEKFEN CONSTRUCTION AND INSTALLATION CO. INC. Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 98 / 112 Marka: ANT YAPI INDUSTRY & TRADE CORP. Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 86 / 86

23 / 26 Marka: YAPI MERKEZI İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 82 / 78 Marka: ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 79 / 72

24 / 26 Marka: GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 73 / 92 Marka: TAV CONSTRUCTION Ülke/Şehir: Türkiye / İstanbul Sırası 2018/2017: 70 / 76

25 / 26 Marka: LİMAK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara Sırası 2018/2017: 68 / 85