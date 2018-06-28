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Emekliler, yaşlılar, memurlar... 20 milyon kişi için zam ayı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.06.2018 13:52 | Son Güncelleme

Temmuz ayı yaklaşık 20 milyon kişi için zam ayı olacak. Emeklilerin, yaşlıların, memurların, işçilerin, engellilerin, evde muhtaç yakınına bakanların gelirleri artacak.

Enflasyonun Haziran ayında yüksek çıkması halinde zam oranı yüzde 7’yi aşabilecekken, memur emeklisinin taban maaşı ise 2000 liraya ulaşacak.

Taban maaşları 2 bin TL'yi bulacak

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Milyonlarca kişinin zam alacağı Temmuz ayına sayılı günler kaldı. Toplu sözleşmeye göre; 2018 yılında memur ve emeklisine yüzde 4 artı 3.5 zam yapılması kararlaştırılmıştı. Buna karşın 2018 yılının ilk yarısında ilk 5 ayda oluşan enflasyon oranı yüzde 6.39 oldu. İlk 6 ayda enflasyonun yüzde 4’ü aşması durumunda memurlar için enflasyon zammı oluşacaktı.
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YÜKSEK ÇIKABİLİR

YÜKSEK ÇIKABİLİR
5 aylık enflasyona göre; memurlar ve emeklisi için yüzde 2.39 fark cepte. Enflasyonun Haziran’da bir miktar daha yükselmesi bekleniyor. Buna göre farkın yüzde 3’e çıkması ihtimal dahilinde.
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SSK ve Bağkur emeklisi de ilk 6 ayda oluşan enflasyona göre zam alıyor. Bu da şu anda en az yüzde 6.39 zam anlamına geliyor. Enflasyon Haziran’da yüksek çıkarsa zam yüzde 7’yi aşabilir.
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TABAN MAAŞLARI 2 BİN LİRAYA ULAŞACAK

TABAN MAAŞLARI 2 BİN LİRAYA ULAŞACAK
Posta'nın haberine göre; Mevcut enflasyon oranına göre yüzde 6.39 zamla 2000’den önce emekli olan bir SSK’lının en düşük maaşı 1569 liradan 1670 liraya çıkacak. Zam yüzde 7 olursa maaş 1679 liraya yükselecek.
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Yüzde 6.39 zamla 2000-2008 arasında emekli olan işçinin taban maaşı 1310 lira olacak. Bağkurlu esnafın en düşük maaşı 1411 liraya çıkarken, Tarım Bağkur’dan emekli olanlara en düşük 1052 lira ödenecek. Memur emeklisinin taban maaşı da 2000 liraya ulaşacak.
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ÇOCUK VE AİLE YARDIMI ARTIYOR

ÇOCUK VE AİLE YARDIMI ARTIYOR
Memur maaşlarının yanı sıra aile yardımı da artacak. Temmuz zammı yüzde 7 çıkarsa, eş yardımı 231.64 liradan 247.85 liraya yükselecek. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54.28 liradan 58.07 liraya, 6 yaş üstü için 27.14 liradan 29.03 liraya ulaşacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 340.20 lira ödenirken; bu tutar 364 liraya çıkacak.
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SÖZLEŞMELİ İŞÇİYE ENFLASYON FARKI

SÖZLEŞMELİ İŞÇİYE ENFLASYON FARKI
Kamuda görev yapan 200 bin işçi için toplu sözleşmede ‘yüzde 3.5 zam ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3.5’i aşarsa enflasyon farkı’ verilmesi karara bağlanmıştı. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 7.27 olursa, yüzde 3.77 enflasyon farkı söz konusu olacak. Kadroya geçirilen taşeron işçilere toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zam yapılacak.
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MUHTAÇ YAŞLIYA HER AY 535 LİRA

MUHTAÇ YAŞLIYA HER AY 535 LİRA
65 yaş aylığı alan yaklaşık 600 bin kişinin maaşına torba yasayla yüzde 88 zam yapılmıştı. Bu kapsamda aylık tutar 266 liradan 500 liraya çıkarılmıştı. 65 yaş aylığı Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödeniyor. Eylül ayının başından itibaren her ay ödenecek. Memur zammı farkla birlikte yüzde 7 olursa 65 yaş aylığı da 535 liraya çıkacak.
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Anahtar Kelimeler:
temmuz enflasyon zam

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