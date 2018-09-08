ASELSAN'dan 2 milyar dolarlık hamle

Mobil dijital röntgen ve yerli MR görüntüleme sistemi geliştirilmesi projelerini başlatan ASELSAN, gelecek yıl ürünlerin ilk örneklerini çıkarmayı hedefliyor.
Elektroşok cihazlarına yönelik iş birliği için ilk adım atılırken, bunu yaşam destek cihazlarında yapılacak diğer iş birlikleri izleyecek.
Savunmada yürütülen kimi çalışmalarla virüs ve bakterilerin sebep olduğu bazı hastalıkların birinci basamak sağlık kuruluşlarında hızlı tespitine imkan sağlayan kit ve cihazların geliştirilmesi amaçlanıyor.
AA
Bakan Albayrak uyardı: Dünya kendini korumalı
Yastık altındaki altın için tahvil ihracı
Dolarda kritik zirve öncesi düşüş
Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?
Dolar ne kadar? 7 Eylül dolar yorumları
Ticaret Bakanlığı'ndan un ihracatına sınırlama
Borsa güne yükselişle başladı
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Dünyanın en büyük firmalarının temsilcileri Türkiye'de buluşuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum