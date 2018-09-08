ASELSAN'dan 2 milyar dolarlık hamle

Mobil dijital röntgen ve yerli MR görüntüleme sistemi geliştirilmesi projelerini başlatan ASELSAN, gelecek yıl ürünlerin ilk örneklerini çıkarmayı hedefliyor.

Elektroşok cihazlarına yönelik iş birliği için ilk adım atılırken, bunu yaşam destek cihazlarında yapılacak diğer iş birlikleri izleyecek.

Savunmada yürütülen kimi çalışmalarla virüs ve bakterilerin sebep olduğu bazı hastalıkların birinci basamak sağlık kuruluşlarında hızlı tespitine imkan sağlayan kit ve cihazların geliştirilmesi amaçlanıyor.

AA

