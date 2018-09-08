FİNANS

ASELSAN'dan 2 milyar dolarlık hamle

GUNDEM HABERLERİ  | 08.09.2018 09:07 | Son Güncelleme

ASELSAN, dışa bağımlılığın yüzde 85 olduğu ve yılda 2 milyar dolar ithalata yol açan medikal cihaz ve bileşenleri için yerli ve milli çözümler geliştiriyor.

ASELSAN'dan 2 milyar dolarlık hamle

Mobil dijital röntgen ve yerli MR görüntüleme sistemi geliştirilmesi projelerini başlatan ASELSAN, gelecek yıl ürünlerin ilk örneklerini çıkarmayı hedefliyor.

Elektroşok cihazlarına yönelik iş birliği için ilk adım atılırken, bunu yaşam destek cihazlarında yapılacak diğer iş birlikleri izleyecek.

Savunmada yürütülen kimi çalışmalarla virüs ve bakterilerin sebep olduğu bazı hastalıkların birinci basamak sağlık kuruluşlarında hızlı tespitine imkan sağlayan kit ve cihazların geliştirilmesi amaçlanıyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
ASELSAN medikal cihaz

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