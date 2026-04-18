Ustaların elinden çıkıyor: Muzdan ayakkabı yapıyorlar!

Kadın girişimci Beste Cercis, muz ağaçlarından elde ettiği lifleri el emeğine dayanan yöntemlerle şekillendirip ekosistem dostu ayakkabılar tasarlıyor.

Ailesiyle Mersin'in Bozyazı ilçesine yerleşen Cercis, yöre insanının muz ağaçlarının liflerinden yararlandığını fark etti. Bölgede yıllardır yaşayan kadınların, muz ağaçlarının atık kısımlarını taşlara vurarak lif elde ettiklerini ancak bu uğraştan zaman içinde vazgeçildiğini öğrenen Cercis, bu potansiyeli bir iş fikrine dönüştürdü.

Cercis, KOSGEB'in girişimcilik eğitimlerine katıldıktan sonra muz liflerinden kullanılabilir ürün hazırlama fikrini hayata geçirmeye başladı.

AYAKKABI YAPIYORLAR

AR-GE çalışması yaptıktan sonra faaliyetlerini hızlandıran Cercis'in, Bozyazı'daki atölyesinde muz ağacından elde edilen lif, kadınlar tarafından şekillendirilerek halihazırda Ankara'daki ustalarca birbirinden farklı tasarıma sahip ayakkabılara dönüştürülüyor.
SIFIR ATIK

Cercis, geri dönüşüme olan ilgisini tasarımla birleştirerek kendi markasıyla patentli ürünler ürettiğini, bunların aynı zamanda sıfır atık sertifikasıyla belgelendirildiğini söyledi.
Muz liflerinin ayakkabıya dönüştürülme sürecini anlatan Cercis, "Muz ağaçları yılda bir meyvesini verir, gövdesi atıl olur. Atıl olan gövde gübre olarak kullanılır, yerine yeni fide vermesi için yok edilmesi gerekir. Biz de atıl olan kısmı, bütün olarak alarak lif haline getirip kadınlarımız tarafından dokuma, eğirme, bükme gibi geleneksel yöntemlerle şekillendirerek ustamızla birlikte ayakkabı üretiyoruz" dedi.
Cercis, dünyada muz ağacının yetiştiği bölgelerde liften yararlanıldığını ancak Türkiye'de daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını dile getirdi.

Muz ağacının lifinden ayakkabı üretimi konusunda yararlandığını kaydeden Cercis, "Ekosisteme duyarlı, sıfır atık ve gelecek nesillere bırakabilme hedefimizle sektöre girmiş olduk" diye konuştu.

ÜRETTİĞİ ÜRÜNLER NEW YORK'TAKİ TÜRKEVİ'NDE SERGİLENDİ

Cercis, hikayesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen "Anadoludakiler Projesi" kapsamında da paylaşıldığını söyledi.
Ürünlerin aynı zamanda geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) toplantıları kapsamında New York'taki Türkevi'nde düzenlenen sıfır atık temalı sergide yer aldığını da belirten Cercis, "Burada da Emine Erdoğan Hanımefendi, diğer first ladylere ürünlerimizi tanıttı. Bu da bizim için çok onur verici, yola devam etmek için güzel sebepler oluyor." ifadelerini kullandı.

"KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN TALEP GELDİ"

Cercis, kurduğu e-ticaret sitesiyle ürünlerini yurt içinin yanı sıra yurt dışına da ulaştırma fırsatı bulduğunu, özellikle Körfez ülkelerinden talep geldiğini kaydetti.

Girişimcilik yolunda kamu bankasının sunduğu kredi desteklerinden yararlanarak ilerlediğini anlatan Cercis, "Bu işe sıfır sermayeyle girdim, sürekli kendimizi geliştirmemiz, fuarlara gitmemiz gerekiyor. Bu anlamda verilen teşvikleri de kullanıyoruz. Bütün girişimcilere, özellikle kadın girişimcilere ürkmemelerini tavsiye ediyorum, verilen teşvikleri gözü kapalı kullanabilirler" tavsiyesinde bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada elektrik fiyatları (18 Nisan 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (18 Nisan 2026)
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (18 Nisan 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (18 Nisan 2026)

En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Yayın akışından çıkartılmıştı! Yeraltı için karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Yeraltı için karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

