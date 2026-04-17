FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden A100'in bağlı olduğu Yeni Mağazacılık AŞ'den dev satın alma geliyor. Yeni Mağazacılık AŞ, Sabancı Holding ve Carrefour Grubu ile anlaşarak Carrefoursa’nın yüzde 89,28’lik hissesini devralma sürecini başlattı.

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor
Mustafa Fidan

A101 zincirinin bağlı olduğu Yeni Mağazacılık AŞ, organize perakende sektörünün önemli oyuncularından Carrefoursa’yı devralmak için Sabancı Holding ve Carrefour ile anlaşma sağladı.

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor 1

DEV SATIN ALMA: CARREFOURSA A101'İN OLUYOR

17 Nisan 2026’da imzalanan anlaşmaya göre, Sabancı Holding’in yüzde 57,12 ve Carrefour Nederland BV’nin yüzde 32,16’lık hisseleri devredilecek. Böylece şirketin yüzde 89,28’i Yeni Mağazacılık AŞ’nin kontrolüne geçecek.

Anlaşma, 325 milyon dolarlık şirket değeri üzerinden yapıldı. Nihai hisse değeri, kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi düzeltmelerine göre belirlenecek.

Devir işleminin tamamlanması, Rekabet Kurulu onayı başta olmak üzere gerekli şartların yerine getirilmesine bağlı olacak.

MARKALAR AYRI DEVAM EDECEK

Yeni Mağazacılık AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bostan, A101 ve Carrefoursa’nın farklı segmentlerde, kendi marka kimliklerini koruyarak faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

Bostan, hedeflerinin Carrefoursa’nın mevcut gücünü, grubun perakende deneyimiyle birleştirerek daha geniş müşteri kitlesine ulaşmak ve sürdürülebilir büyüme sağlamak olduğunu ifade etti.

Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar Başkanı Gökhan Eyigün ise satışın, grubun stratejik dönüşüm planının bir parçası olduğunu belirterek, sermaye tahsisinin geleceğin portföy yapısına göre şekillendirildiğini söyledi.

Devir işleminin tamamlanmasıyla Sabancı Holding ve Carrefour Grubu’nun Carrefoursa’daki ortaklığı sona erecek.

17 Nisan 2026
17 Nisan 2026

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.