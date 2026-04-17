Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

A101 zincirinin bağlı olduğu Yeni Mağazacılık AŞ, organize perakende sektörünün önemli oyuncularından Carrefoursa’yı devralmak için Sabancı Holding ve Carrefour ile anlaşma sağladı.

DEV SATIN ALMA: CARREFOURSA A101'İN OLUYOR

17 Nisan 2026’da imzalanan anlaşmaya göre, Sabancı Holding’in yüzde 57,12 ve Carrefour Nederland BV’nin yüzde 32,16’lık hisseleri devredilecek. Böylece şirketin yüzde 89,28’i Yeni Mağazacılık AŞ’nin kontrolüne geçecek.

Anlaşma, 325 milyon dolarlık şirket değeri üzerinden yapıldı. Nihai hisse değeri, kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi düzeltmelerine göre belirlenecek.

Devir işleminin tamamlanması, Rekabet Kurulu onayı başta olmak üzere gerekli şartların yerine getirilmesine bağlı olacak.

MARKALAR AYRI DEVAM EDECEK

Yeni Mağazacılık AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bostan, A101 ve Carrefoursa’nın farklı segmentlerde, kendi marka kimliklerini koruyarak faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

Bostan, hedeflerinin Carrefoursa’nın mevcut gücünü, grubun perakende deneyimiyle birleştirerek daha geniş müşteri kitlesine ulaşmak ve sürdürülebilir büyüme sağlamak olduğunu ifade etti.

Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar Başkanı Gökhan Eyigün ise satışın, grubun stratejik dönüşüm planının bir parçası olduğunu belirterek, sermaye tahsisinin geleceğin portföy yapısına göre şekillendirildiğini söyledi.

Devir işleminin tamamlanmasıyla Sabancı Holding ve Carrefour Grubu’nun Carrefoursa’daki ortaklığı sona erecek.