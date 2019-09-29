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Lojmanların satışa çıkarılma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte şartlar

GUNDEM HABERLERİ  | 29.09.2019 10:18 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuata uyan lojmanların satışı için harekete geçti. Bakanlık Resmi Gazete’de satışa ilişkin bilgileri paylaştı.

Lojmanların satışa çıkarılma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte şartlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Tebliği’nde değişiklik yaptı. Kurumların mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutlarından kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulanlar satışa çıkacak.

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulması mümkün bulunan kamu konutları kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulduktan sonra satışa konu edilebilecek.

Üzerinde kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmamış kamu konutu bulunan taşınmazlar ise üzerindeki yapılarla birlikte bir bütün olarak satılabilecek.

İHALE İLE SATILACAK

Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı sağlandıktan sonra lojmanlar ihale ile satışa sunulacak. Öncelikli alım hakkı içinde oturan memura verilecek. Bununla birlikte yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya teklifleri uygun görülmediği takdirde kamu konutu ivedilikle tekrar ihaleye çıkarılacak.

İhale bedelinin peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanacak. Taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;

a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,

b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,

c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle ödenebilecek.

ÖDEME TERCİHEN YAPILACAK

Öncelikli alım hakkı sahibi olanlar ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilecek. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanacak. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmayacak.

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