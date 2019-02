Sakın çöpe atmayın! En çok İstanbul'da toplandı

Atık pil konusunda duyarlılığın her yıl arttığına işaret eden Boyacılar, bunun için eğitim ve kampanyaların kesintisiz şekilde devam ettiğini dile getirdi. Bu eğitim ve kampanyalara katılan belediye ve okul sayısının da her yıl artış gösterdiğini aktaran Boyacılar, şunları söyledi:

"Atık pillerin toplama miktarlarının arttırılmasını ve toplama işlemlerinin verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak üzere özellikle belediyeler ile çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Şu ana kadar Türkiye çapında büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere 660 belediyeyle işbirliği halindeyiz ve bu sayı her gün artıyor. Belediyelerin yanı sıra tekno marketler, zincir marketler, bakanlıklar, organize sanayi bölgeleri, okullar, Diyanet İşleri, silahlı kuvvetler, oteller, Emniyet Genel Müdürlüğü ve PTT de bizimle işbirliği yapan kuruluşlar arasında. En çok atık pili bölge olarak Marmara'dan, şehir olarak ise İstanbul'dan topluyoruz."

'YARIŞMAYA KATILAN ŞEHİR VE OKUL SAYISI ARTIYOR'

Boyacılar, her yıl toplanan pillerin önemli bir miktarının okullardan geldiğini vurgulayarak "Geleceğin Türkiye'sinde 'atık pil' kavramını yerleştirmek için çocuklarımıza, dolayısıyla okullarımıza büyük görevler düşüyor." dedi.

Her yıl olduğu gibi 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı için de Türkiye çapında tüm okullarda atık pil toplama kampanyasını 1 Ekim'de belediyelerle koordineli olarak başlattıklarını bildiren Boyacılar, "Her yıl ödüllü atık pil yarışmasına katılan şehir sayısı ve okul sayısı artıyor. Okullardan atık pili belediyeler topluyor, her il kendi içerisinde değerlendiriliyor ve her ilde en çok atık pil toplayan 3 okul tarafımızdan ödüllendiriliyor." diye konuştu.