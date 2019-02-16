FİNANS

Sakın çöpe atmayın! En çok İstanbul'da toplandı

GUNDEM HABERLERİ  | 16.02.2019 12:33 | Son Güncelleme

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) Genel Sekreteri Neslihan Bahar Boyacılar, 2018 yılı sonu itibarıyla 751 ton atık pil toplandığını, en çok atık pili bölge olarak Marmara'dan, şehir olarak ise İstanbul'dan topladıklarını bildirdi.

Sakın çöpe atmayın! En çok İstanbul'da toplandı

Boyacılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında 730 ton olan atık pil toplama miktarlarını, 2018 yılında 751 tona çıkardıklarını ve sene başında belirledikleri hedeflerine yaklaştıklarını söyledi.

TAP'ın pil ithalatçılarının katılımıyla 2004 yılının Ağustos ayında kurulduğunu anımsatan Boyacılar, atık pillerin toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafına yönelik Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (APAK) çerçevesinde çalışmalar yaptıklarını anlattı. Boyacılar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ülkede bu konuda yetkilendirilmiş tek kuruluş olduklarını belirtti.

Boyacılar, TAP'ın "atık pil toplama", "geri dönüşüm" ile "bertaraf etme" şeklinde 3 ana amacı bulunduğunu ifade ederek atık pil toplama miktarının 2007 yılında sadece 225 ton olduğuna dikkati çekti.

Atık pil konusunda duyarlılığın her yıl arttığına işaret eden Boyacılar, bunun için eğitim ve kampanyaların kesintisiz şekilde devam ettiğini dile getirdi. Bu eğitim ve kampanyalara katılan belediye ve okul sayısının da her yıl artış gösterdiğini aktaran Boyacılar, şunları söyledi:

"Atık pillerin toplama miktarlarının arttırılmasını ve toplama işlemlerinin verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak üzere özellikle belediyeler ile çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Şu ana kadar Türkiye çapında büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere 660 belediyeyle işbirliği halindeyiz ve bu sayı her gün artıyor. Belediyelerin yanı sıra tekno marketler, zincir marketler, bakanlıklar, organize sanayi bölgeleri, okullar, Diyanet İşleri, silahlı kuvvetler, oteller, Emniyet Genel Müdürlüğü ve PTT de bizimle işbirliği yapan kuruluşlar arasında. En çok atık pili bölge olarak Marmara'dan, şehir olarak ise İstanbul'dan topluyoruz."

'YARIŞMAYA KATILAN ŞEHİR VE OKUL SAYISI ARTIYOR'

Boyacılar, her yıl toplanan pillerin önemli bir miktarının okullardan geldiğini vurgulayarak "Geleceğin Türkiye'sinde 'atık pil' kavramını yerleştirmek için çocuklarımıza, dolayısıyla okullarımıza büyük görevler düşüyor." dedi.

Her yıl olduğu gibi 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı için de Türkiye çapında tüm okullarda atık pil toplama kampanyasını 1 Ekim'de belediyelerle koordineli olarak başlattıklarını bildiren Boyacılar, "Her yıl ödüllü atık pil yarışmasına katılan şehir sayısı ve okul sayısı artıyor. Okullardan atık pili belediyeler topluyor, her il kendi içerisinde değerlendiriliyor ve her ilde en çok atık pil toplayan 3 okul tarafımızdan ödüllendiriliyor." diye konuştu.

Boyacılar, pilin doğaya bırakılması halinde çevreyi kirletebileceğine işaret ederek topladıkları tek kullanımlık atık pillerin bertaraf edilmek üzere uygun şartlarda depolandığını, şarj edilebilir pillerin ise geri dönüşüme yollandığını belirtti.

'PİLLER YENİDEN İŞLENEBİLİR'

Pillerden kullanım süresi bittikten sonra da yararlanılabildiğine değinen Boyacılar, şunları kaydetti:

"Pillerin içerisinde geri kazanımı mümkün olan bazı değerli metaller vardır. Kullanım süresi dolan yani 'atık pil' halini alan piller, çöpe atıldığında içerdikleri metaller toprağa karışarak çevreyi kirletebilirler. Halbuki pil, geri kazanabilen bir tüketim ürünüdür. Çöp yerine atık pil kutularına attığımız piller, yeniden işlenerek çatal bıçaktan saate, cep telefonundan kaleme kadar birçok ürünün hammaddesi olarak kullanılır. Bundan dolayı geri dönüştürülebilen atıklardan olan pillerin ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesi, ülkemiz ve geleceğimiz için çok önem arz etmektedir."

Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?
Hüseyin Yücel başarısını anlattıHüseyin Yücel başarısını anlattı
İçişleri Bakanı duyurdu! 8 bin bekçi alınacakİçişleri Bakanı duyurdu! 8 bin bekçi alınacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pil atık pil Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Tamamen yenilendi! Türkiye'de 1. dünyada 6. sırada

Tamamen yenilendi! Türkiye'de 1. dünyada 6. sırada

S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

İşte 2019'un en çok kazanandıran meslekleri

İşte 2019'un en çok kazanandıran meslekleri

Kilosu 25 liradan 10 liraya düştü

Kilosu 25 liradan 10 liraya düştü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Gözler pazartesi gününe çevrildi! 3.5 saatlik maça, 15 milyar dolar...

Gözler pazartesi gününe çevrildi! 3.5 saatlik maça, 15 milyar dolar...

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Bakan Dönmez canlı yayında anlattı: Tonu 1 milyon dolar

Bakan Dönmez canlı yayında anlattı: Tonu 1 milyon dolar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli açıkladı: 1.5 milyar liralık hibe paketi

Bakan duyurdu!: 1.5 milyar liralık hibe paketi

Hüseyin Yücel başarısını anlattı

Hüseyin Yücel başarısını anlattı

Bekçi alımları 2019! İçişleri Bakanı duyurdu, 8 bin bekçi alınacak

İçişleri Bakanı duyurdu! 8 bin bekçi alınacak

Bakan açıkladı! Online tanzim satışlar başlıyor

Bakan açıkladı! Artık internetten de satılacak

THY'den sefer iptalleri kararı! Sosyal medyadan duyuruldu

THY duyurdu! Seferler iptal edildi

Bakan Pekcan açıkladı: 5 ildeki operasyonlarda 800'e varan artış tespit edildi

Bakan duyurdu! Fahiş fiyat uygulayan firmalara ceza yağdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.