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Dikkat! Vergi oranları değişti! Tapu harcında oran binde 15 oldu

GUNDEM HABERLERİ  | 05.05.2018 08:59 | Son Güncelleme

Bakanlar Kurulu tarafından kapsamlı bir KDV ve ÖTV düzenlemesi gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, tapu harcında binde 20 olan oran, 31 Ekim 2018'e kadar binde 15'e düşürüldü. Sadece konut ve işyeri alımlarında geçerli olacak olan bu oran arsa ve arazi alımlarında geçerli olmayacak. Düzenleme ile konutta KDV oranı da yine 31 Ekim 2018 tarihine kadar yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

Dikkat! Vergi oranları değişti! Tapu harcında oran binde 15 oldu

Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu'nun 2018/11674 sayılı kararıyla önemli değişiklikler yapıldı. Tapu harcında oran 31 Ekim 2018 tarihine kadar binde 20'den binde 15'e düşürüldü. Kamuda çalışan kadınlara istihdama destek için kreş desteği arttı. Kreşe gönderilen çocuk başına tutar 304 TL yerine 1015 TL oldu. Rakı, cin, votkanın vergi oranı arttı. Rakının asgari maktu vergi tutarı 171,2 lira yerine 184,3 lira oldu. Likör, şarap ve viski gibi bazı alkollü içkilerin vergi oranları ise düşürüldü.

KREŞ DESTEĞİ

Bakanlar Kurulu kararı ile birçok önemli alanda vergisel düzenlemeler yapıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre kadınlara istihdama destek için kreş desteği arttı. Kanunda, kreş hizmetinin dışarıdan alındığı durumlarda her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 15’i istisna edilmişken, Bakanlar Kurulu kararıyla bu oran yüzde 50’ye çıkarıldı. Böylece çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutarı 304 TL’den 1.015 TL’ye yükseldi.

MAKİNEYE KDV İSTİSNASI

Kararla imalat sanayide kullanılan kullanılan yeni makine ve teçhizat katma değer vergisinden istisna tutuldu. Ayrıca bu makina ve teçhizata iki kat hızlı amortisman uygulamasına imkan tanındı.

MALİYE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile birçok önemli alanda vergisel düzenlemeler yapıldı.

Yatırım, üretim ve ihracatın teşviki amacıyla firmalarımız üzerindeki finansman maliyetini azaltacak bir vergisel düzenlemeyi daha bu Kararname ile hayata geçirildiği vurgulanarak, “7103 sayılı Kanunla 2019 yılı sonuna kadar sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce imalat sanayiinde kullanılmak üzere iktisap edilecek yeni makina ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna tutulmuş, bunlara ilişkin iki kat hızlı amortisman uygulanmasına imkan tanınmıştır. Bu Kararname ile ülkemizde imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu temel makine ve teçhizatları yurtiçi imalatçılarımızı gözeterek rekabetçi bir ortam sağlayacak şekilde belirledik. Böylece yurtiçi üretimi teşvik edecek ve firmalarımızın üretim ve yatırım maliyetlerini azaltacak bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik” ifadesi kullanıldı.

TAPU HARCI DÜŞTÜ

Gayrimenkul sektöründe de flaş bir değişiklik geldi. 31 Ekim tarihine kadar konut teslimlerindeki %18 KDV oranı %8’e indirildi. Tapu harcı oranını da aynı dönemde %4’ten %3’e düşürüldü. Böylece tapu harcında oran 31 Ekim 2018 tarihine kadar binde 20 yerine 15 oldu. Bu oran sadece konut ve işyeri alımlarında geçerli olacak, arsa ve arazi alımlarında ise geçerli olmayacak. Düzenlemeyle 300 bin liralık bir evin tapu masrafı 12 bin liradan 9 bin liraya düşecek.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri dikkate alarak bu Kararname ile, taşınmazların alım-satım maliyetlerine ilişkin vergileri 6 ay boyunca azaltıyoruz. Yüzde 18 KDV oranına tabi konut teslimlerindeki oranı 31 Ekim 2018 tarihine kadar uygulanmak üzere yüzde 8’e indirdik. Tapu harcı oranını da aynı dönemde yüzde 4’ten yüzde 3’e düşürdük. Kararname ile Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri sürecinde yüksek alkollü içecekler üzerindeki özel tüketim vergisinin eşitlenmesi taahhüdüne ilişkin son düzenleme yapıldı. 2009 yılında Avrupa Birliği’ne, yüksek alkollü içeceklerin özel tüketim vergisi tutarlarının 2018 yılı itibarıyla eşitlenmesi taahhüt edilmişti. Bugüne kadar 2009, 2012 ve 2015 yıllarında bu ürünler arasındaki vergi farklılığını tedrici olarak azalttık. Bugünkü Kararla yüksek alkollü içecekler arasındaki vergisel farklılığı ortadan kaldırarak taahhüdümüzü yerine getirdik.”

İHA

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