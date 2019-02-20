FİNANS

39 yıldır tahta kaşık, çatal, kevgir üreterek geçimini sağlıyor

KOBİ HABERLERİ  | 20.02.2019 14:59 | Son Güncelleme

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Sebahati Bolat (52), 39 yıldır ormandan topladığı endirek ve ardıç ağaçlarının dallarından keser ve oyma aleti kullanarak tahta kaşık, çatal ve kevgir yapıp satarak geçimini sağlıyor.

Erbaa İlçesi'ne bağlı Eryaba Köyü'nde yaşayan evli, 4 çocuk babası Sebahati Bolat 1979 yılında Tokat Öğretmen Lisesi'ni kazandı ancak çeşitli nedenlerden bırakmak zorunda kaldı.

Günde 15 adet yapıyor, 20 liradan satıyor

Okulu bıraktıktan sonra köyde geçimini sağlayacak bir iş yapmak isteyen Bolat, amcası Ahmet Bolat’tan tahta çatal, kaşık ve kevgir yapımını öğrendi. Sebahati Bolat o günden sonra evinin alt katındaki küçük atölyesinde hiçbir teknolojik alet kullanmadan tahta çatal, kaşık kevgir ve spatula gibi aletler üretmeye başladı.
El emeğiyle günde 10-15 adet yaptığı ürünleri pazarda 15-20 lira arasında değişen fiyatlardan satan Bolat, elde ettiği gelirle yaşamını sürdürüyor.

'GEÇİM KAYNAĞIM OLDU'

'GEÇİM KAYNAĞIM OLDU'
Eğitimini sürdüremeyince bu mesleği öğrendiğini ifade eden Bolat, ''1979'da il merkezindeki yatılı öğretmen lisesini kazandım. Sağ-sol davalarında yaşanan kargaşa nedeniyle okuyamadım. Köyüme geri döndüm. Geri döndüğümde bir şeyler yapmam lazımdı. Aileme yük olmamak, kendi ihtiyaçlarımı karşılamak için para kazanmam gerekiyordu. Amcam da bu işi yapıyordu. Ondan öğrenerek bu işe başladım ve bu hale geldik. Bu zamana kadar bununla çocuklarımı okuttum. Evimi yaptım. Benim geçim kaynağım oldu'' dedi.
Çin malı ürünlerin piyasaya girmesinden sonra tahta kaşıklara talebin azaldığını belirten Bolat, ''Biz bunları ağaçtan yapıyoruz. Önce taslak yapıyoruz. Burada işliyoruz. Zımpara yapıp pazara gidip müşterilere sunuyoruz. Ancak Çin malı ithal ürünlerin çoğalmasıyla bizim doğal ürünlerimize talep azalmaya başladı'' diye konuştu.
Öğretmen olma fırsatını kaçırmasına rağmen hayata küsmeden yoluna devam ettiğini ifade eden Bolat, çocuklarının eğitimine önem verdiğini söyledi. Bolat, çocuklarından birinin öğretmen olmak için atama beklediğini belirterek, bunun da kendisini ayrıca mutlu ettiğini anlattı. Bolat, gücü elverdiğince de mesleğini sürdürmek istediğini dile getirdi. KAYNAK: DHA
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Anahtar Kelimeler:
tahta kaşık Tokat oyma kaşık

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