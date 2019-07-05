Çatıda kurduğu sera ile 10 kişilik aileye bakıyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir vatandaş, 10 kişilik ailesinin sebze ihtiyacını evinin çatısında atık malzemelerden kurduğu seradan karşılıyor.

İlk yaptığında herkes güldü! Atık malzemelerle organik sebze üretti

Topal sebze ve meyve fiyatlarının yüksek olmasından dolayı, internet üzerinden hem organik hem de aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla nasıl sebze yetiştirebileceğini araştırdığını belirterek, en son evinin çatısında organik sebze yetiştirmeye karar verdiğini söyledi.

200 metrekarelik evinin çatısının 100 metrekarelik alanında atık yağ tenekeleri, su damacanaları ve saksılara doldurduğu toprakta domates, biber, patlıcan, salatalık ve çilek yetiştiriyor.

Tamamı organik olan sebze ve meyvelere kimyasal ilaç kullanmayan Topal, yetiştirdiği sebze ve meyvelerinin gübresini de suda erittiği 2 yıllık hayvan gübresinden elde ediyor.

Bu sayede organik sebze yetiştirdiğini belirten Topal, bu yıl iyi ürün elde ettiği taktirde, gelecek yıl bu işi geliştireceğini söyledi.

İnternet üzerinde araştırma yaptıktan sonra, çatıda sera kurmaya karar verdiğini söyleyen Faik Topal,” 3 ayda çöplerden topladığım atık kutuların hepsini eve getirdim, yani kış ayı boyunca sadece sebze fidanlarının dikileceği kutuları topladım.

aha sonra toprak ve hayvan gübresi karışımı bir toprak hazırladım ve saksılara doldurdum ve sebze fidanlarını diktim. Kısa sürede sebze ve meyvelerim boy verdi. Bu bir denemeydi Allah’ın izniyle gelecek yıl bunu daha da geliştireceğim” dedi

TAMAMEN ORGANİK Serasında yetişen tüm sebzelerin organik olduğunu söyleyen Topal,” Burada kesinlikle kimyasal ilaç kullanmıyorum, ilaç ve gübresini doğal ve organik yollarla elde ediyorum.

Mesela sebzelerin gübresini üzerinden 2 yıl geçmiş hayvan gübresini kullanıyorum. Hayvan gübresini suyun içine koyarak eritiyorum onun suyunu damlama sistemi içine bırakıp suluyorum ve o verimi elde ediyorum”

HAFTADA 100-150 TL EVİN BÜTÇESİNE KATKI SAĞLIYOR Yaptığı sera sayesinde 10 kişilik ailesinin sebze ihtiyacını karşıladığına dikkat çeken Faik Topal, bu sayede haftada 100 ile 150 Türk Lirası arasında bir tasarruf elde ettiğini söyledi.

Topal,” Bunu ilk yaptığım zaman herkes bana güldü, bu nedir, sen bunu nasıl becerebilirsin, ben de dedim param gitmiyor nasıl olsa hepsini çöpten toplamışım zaten hepsi atık teneke ve bidonlar dedim deneyeceğim ve çokta güzel oldu.