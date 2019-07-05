FİNANS

Çatıda kurduğu sera ile 10 kişilik aileye bakıyor

KOBİ HABERLERİ  | 05.07.2019 15:59 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir vatandaş, 10 kişilik ailesinin sebze ihtiyacını evinin çatısında atık malzemelerden kurduğu seradan karşılıyor.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir vatandaş, 10 kişilik ailesinin sebze ihtiyacını evinin çatısında atık malzemelerden kurduğu seradan karşılıyor.

İlk yaptığında herkes güldü! Atık malzemelerle organik sebze üretti

Topal sebze ve meyve fiyatlarının yüksek olmasından dolayı, internet üzerinden hem organik hem de aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla nasıl sebze yetiştirebileceğini araştırdığını belirterek, en son evinin çatısında organik sebze yetiştirmeye karar verdiğini söyledi.
200 metrekarelik evinin çatısının 100 metrekarelik alanında atık yağ tenekeleri, su damacanaları ve saksılara doldurduğu toprakta domates, biber, patlıcan, salatalık ve çilek yetiştiriyor.
Tamamı organik olan sebze ve meyvelere kimyasal ilaç kullanmayan Topal, yetiştirdiği sebze ve meyvelerinin gübresini de suda erittiği 2 yıllık hayvan gübresinden elde ediyor.
Bu sayede organik sebze yetiştirdiğini belirten Topal, bu yıl iyi ürün elde ettiği taktirde, gelecek yıl bu işi geliştireceğini söyledi.
İnternet üzerinde araştırma yaptıktan sonra, çatıda sera kurmaya karar verdiğini söyleyen Faik Topal,” 3 ayda çöplerden topladığım atık kutuların hepsini eve getirdim, yani kış ayı boyunca sadece sebze fidanlarının dikileceği kutuları topladım.
aha sonra toprak ve hayvan gübresi karışımı bir toprak hazırladım ve saksılara doldurdum ve sebze fidanlarını diktim. Kısa sürede sebze ve meyvelerim boy verdi. Bu bir denemeydi Allah’ın izniyle gelecek yıl bunu daha da geliştireceğim” dedi

TAMAMEN ORGANİK

TAMAMEN ORGANİK
Serasında yetişen tüm sebzelerin organik olduğunu söyleyen Topal,” Burada kesinlikle kimyasal ilaç kullanmıyorum, ilaç ve gübresini doğal ve organik yollarla elde ediyorum.
Mesela sebzelerin gübresini üzerinden 2 yıl geçmiş hayvan gübresini kullanıyorum. Hayvan gübresini suyun içine koyarak eritiyorum onun suyunu damlama sistemi içine bırakıp suluyorum ve o verimi elde ediyorum”

HAFTADA 100-150 TL EVİN BÜTÇESİNE KATKI SAĞLIYOR

HAFTADA 100-150 TL EVİN BÜTÇESİNE KATKI SAĞLIYOR
Yaptığı sera sayesinde 10 kişilik ailesinin sebze ihtiyacını karşıladığına dikkat çeken Faik Topal, bu sayede haftada 100 ile 150 Türk Lirası arasında bir tasarruf elde ettiğini söyledi.
Topal,” Bunu ilk yaptığım zaman herkes bana güldü, bu nedir, sen bunu nasıl becerebilirsin, ben de dedim param gitmiyor nasıl olsa hepsini çöpten toplamışım zaten hepsi atık teneke ve bidonlar dedim deneyeceğim ve çokta güzel oldu.
Şimdi haftada ortalama 100 ile 150 Türk Lirası arasında bir tasarruf elde etmeye başladım, eğer bunu yapmasaydım her hafta pazardan o fiyatlarda sebze alıyor olacaktık” diye konuştu Çatıda kurduğu serada yetişen sebzelerin bakımının çok kolay olduğunu söyleyen Faik Topal herkesin evinde bu işi yapabileceğini söyledi. KAYNAK:İHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sebze meyve sera atık malzeme

En Çok Okunan Haberler

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Günde 6-7 bin TL kazanıyorlar

Günde 6-7 bin TL kazanıyorlar

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Kıdem tazminatı tavan ücreti belli oldu

Kredi çekecekler dikkat! Faiz oranları düşürüldü

Kredi çekecekler dikkat! Faiz oranları düşürüldü

Bakan Albayrak açıkladı: Haziran'da bir ilk olacak

Bakan Albayrak açıkladı: Haziran'da bir ilk olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Türkiye'den Çin hamlesi! Kilosu 15 bin euro

Türkiye'den Çin hamlesi! Kilosu 15 bin euro

40 günde 10 bin lira kazandırıyor

40 günde 10 bin lira kazandırıyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
KRAL SİVEREKLİ EKMEĞİNİ BÖYLE ÇIKARIR 2 GÖZÜMSEN BABA
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Geçim kaynağı oldu! Günde 6-7 bin TL kazanıyorlar

Günde 6-7 bin TL kazanıyorlar

Bu koyunların doğmamış kuzuları bile satılıyor

Bu koyunların doğmamış kuzuları bile satılıyor

Evinin boş odası 42 günde 3,500 TL kazandırdı

42 günde 3,500 TL kazandırdı

50 yıl İsveç’te çalıştı, emekli olunca köyüne gelip pizzacı dükkanı açtı

İsveç'ten Çorum'a geldi, dükkan açtı!

Kadınlar çamurdan para kazanıyor

Kadınlar çamurdan para kazanıyor

Yağmurun başkenti Rize’de kaktüs yetiştiriyor

Yağmurun başkenti Rize’de kaktüs yetiştiriyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.