Denizli’den dünyanın 80 ülkesine yıllık 6 bin ton tütsülenmiş balık gönderiyorlar

Denizli'de çiftlikte yetiştirdiği alabalıkları işleyip ihracatını yapan firmanın Müdürü Mustafa Özpek, 80 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydetti. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya'da da yeni pazarını kurduklarını kaydeden Özpek, pazarı genişleterek Uzakdoğu ülkelerine de tütsülenmiş balık ihraç etmeye başladıklarını ifade etti.

Pamukkale İlçesi'nin Güzelpınar Mahallesi'nde yaşayan ve çoban bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen girişimci Mustafa Özpek, toplamda 10 çiftlikle yılda yaklaşık 6 bin ton alabalığı tesislerine getirip işliyor. Alabalıklar 250 personel ile oldukça zahmetli ve titiz işlemlerden geçerek hazır hale getiriliyor. Çiftliklerde büyütülen balıklar temizlendikten sonra tesislere getirilip salamuraya yatırılıyor. Ardından meşe dumanında tütsülenme işleminin yapılması sonrası paketlenerek ihracata hazır hale getiriliyor. Balıklar 80 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Tesis sayesinde denizi olmayan kentten Türkiye’nin yıllık balık ihracatının yüzde 34’nü karşılanıyor. Dünya ülkelerinin damak tadına hitap eden tesiste üretilen balıklara talebin ise yoğun olduğu aktarıldı.