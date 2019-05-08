FİNANS

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

KOBİ HABERLERİ  | 08.05.2019 15:00 | Son Güncelleme

Kilosu 45 TL’den satılan kurbağalara Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi ülkeler büyük ilgi gösteriyor

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, gece saatlerinde gaz lambaları ile aydınlattıkları kanaldan kurbağa avına çıkan avcılar, av döneminde 20 ton kurbağa topladıklarını ifade ederek, kurbağalara en çok Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi ülkeler büyük ilgi gösteriyor

Kurbağa toplayan 47 yaşındaki Nihat Baliç, “Küçük yaştan beri kurbağa işi yapıyorum. Başka bir geçim kaynağım yok. Burada kanallarda kurbağa topluyoruz. Topladığımız kurbağanın kilosunu 45 TL’den satıyoruz. Topladığımız bu kurbağalar Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelere gidiyor.
Bu benim baba mesleğidir. Çocukluktan beri ailecek bu işi yapıyoruz. Başka bir işimiz olmadığı için kurbağa topluyoruz. Sadece mevsiminde avlanıyoruz. Yasak başladığında toplamayı bırakıyoruz. 1 hafta içinde yasak başlayacak. Bizde bu dönem içerisinde 20 ton kurbağa topluyoruz” dedi.
Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Yılmaz da, “İlçemizde Senirköy Mahallesi kanal mevkiinde bakanlığımızın mevzuatlarına uygun olarak kurbağalarda diğer su ürünlerinde olduğu gibi bakanlığımızın 2016’ya 35 sayılı ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ esasına göre yapılmaktadır.
Dolayısıyla bu işi yapacaklar öncelikle il müdürlüğümüze başvurarak su ürünleri ruhsat teskeresi almak zorundalar. Ayrıca bu bölgelerden 6 ayda bir numuneler alınarak analiz için referans laboratuvarlarımıza gönderilir.
Buralardan toplanan kurbağalar özellikle güney bölgelerimizdeki turistlerin yoğun olduğu otellere ve İtalya, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir” diye konuştu.
Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ise yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:
“15 Mayıs-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı olması nedeniyle avlanma yapılamayacağından, Bakanlığımız tarafından belirlenen avlak sahaların avcılığa açılabilmesi için, kurbağa avlayacak olan firmaların dilekçe ile İl Müdürlüğümüze, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir
Kurbağa avlanılacak bölgeden 6 ay ara ile yılda 2 defa kurbağa numunesi alınarak, Bakanlıkça belirlenen Gıda Kontrol Laboratuvarı’na gönderilmektedir. Numuneler zirai ilaç kalıntıları ve ağır metaller yönünden incelenerek sonucu İl Müdürlüğümüze bildirilmektedir.
Analiz sonucu Bakanlığımızın belirlediği parametrelere uygun ise bölge avcılığa açılmaktadır. Bunun yanında avcılık yapacak olan firmalar avlanma tarihinden en az 3 gün önce, avlanma yapacak personele ait av tezkerelerinin de ekinde yer aldığı, avlanma yeri, tarih ve saatine ait bilgiler içeren dilekçeyi il, ilçe müdürlüğüne sunmak zorundadır.
Yahyalı İlçesinden, 2016 yılında 70 bin 700 kg, 2017 yılında 64 bin 800 kg ve 2018 yılında 85 bin 500 kg canlı kurbağa sevk işlemleri yapılmıştır. Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde avcılık yoluyla toplanan kurbağalar, su ürünleri işleme merkezlerinde tüketime hazır hale getirildikten sonra başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ihraç edilmektedir.” KAYNAK:İHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kayseri kurbağa iharaç

En Çok Okunan Haberler

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

Rusya'dan dolar hamlesi

Rusya'dan dolar hamlesi

Dolarda '23 Haziran' etkisi

Dolarda '23 Haziran' etkisi

Otomotiv devinden önemli karar

Otomotiv devinden önemli karar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

3 kat fazla getiri sağlıyor! Büyük rağbet var

3 kat fazla getiri sağlıyor! Büyük rağbet var

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Almak için sıraya girdiler! 21 bin liraya satıldı

Almak için sıraya girdiler! 21 bin liraya satıldı

Günde 1 saat çalışıyor! Paraya para demiyor

Günde 1 saat çalışıyor! Paraya para demiyor

Okuyucu Yorumları 2 yorum
madem para ediyor o zaman yetiştirme havuzu yapın bol bol kazanın
Yazık hayvanlara, bu katliam
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkumlar üretiyor 8 ülkeye satılıyor

Mahkumlar üretiyor 8 ülkeye satılıyor

Bir yıldır yaptığı işte tüm Türkiye'den sipariş alıyor

Sipariş yağıyor! Tanesi 400 lira

Odunları yakarak tonunu 4 bin 500 liraya satıyorlar

Odunları yakarak tonunu 4 bin 500 liraya satıyorlar

Bu tavuklar mavi yumurtluyor

İnternette gördü! Sipariş yağıyor

Gramla sağılan arısütünün kilogramı 10 bin TL’ye satılıyor

Bu işi yapan paraya para demiyor!

Tanesi 30 lira olan mangonun fidanı da kapış kapış satılıyor

Tanesi 30 lira! Bu işi yapan köşeyi dönüyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.