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Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi adliyeye geldi! Muhabirden '163 milyon TL' sorusu

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Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Fon soruşturmasında üç isim yeniden savcılık karşısına çıkıyor. Skandalın en çok konuşulan ismi Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifade vermek üzere "şüpheli" sıfatıyla adliyeye geldi. Kaya'nın girişi sırasında bir muhabir, "163 milyonu nereden buldunuz?" sorusunu yöneltti. İşte o anlar...

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturmada AK Parti'den istifa eden eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) Başkanı İbrahi Ömer Gönül emniyet aracılığıyla ifadeye davet edilmişti. Çağrı kapsamında 5 Kasım saat 11.00’de savcılıkta hazır bulunmaları istenmişti.

Soruşturma kapsamında; Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül bugün saat 11:00'da "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın adliyeye girişi sırasında bir muhabir, "163 milyonu nereden buldunuz?" sorusunu yöneltti. Kaya sessizliğini koruyarak adımlarına devam etti. İşte o anlar;

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDALAR

Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya, soruşturma kapsamında 7 Ekim’de de şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Ayrı ayrı alınan ifadelerde, Özata Denizcilik hisselerindeki alım-satımlar ve satış sonrasındaki para hareketleri sorulmuştu. Kaya çifti, yaklaşık bir saat süren işlemlerin ardından adliyeden ayrılmıştı. Çiftin adliyeye giriş çıkışında görüntü alınmaması gündem olmuştu.

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün ilk ifadesi ise 30 Eylül’de alınmıştı.

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 Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya'nın ifadelerinden detaylar ortaya çıktı!

Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya'nın ifadelerinden detaylar ortaya çıktı!

İşte o görüntüler:

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi adliyeye geldi! Muhabirden 163 milyon TL sorusu 1

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi adliyeye geldi! Muhabirden 163 milyon TL sorusu 2

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi adliyeye geldi! Muhabirden 163 milyon TL sorusu 3

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Betül Sayan Kaya fon soruşturması
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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Asıl organize çete Terra ve ekibinde.
en ufak pişmanlık emaresi yok yazık çok yazık
kim milletin parasına çöktüyse hesap versin siyasiler dahil
ben sonuca bakarım liste açıklansın diyorlar biraz zor listede millet vekili sayısı çok işe partiden ihraç demek eh hadi ihraç edildi bu seferde parti istediği kanunları geçiremez ancak liste ne zaman açıklanır seçim'e giderken biz bunların sayısını biliriz o da seçim listelerinde ismi yoksa işte ondan sonra biz bu listelerde ismi varmış deriz diye düşünüyorum
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