Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi adliyeye geldi! Muhabirden '163 milyon TL' sorusu

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturmada AK Parti'den istifa eden eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) Başkanı İbrahi Ömer Gönül emniyet aracılığıyla ifadeye davet edilmişti. Çağrı kapsamında 5 Kasım saat 11.00’de savcılıkta hazır bulunmaları istenmişti.

Soruşturma kapsamında; Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül bugün saat 11:00'da "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.

Fatma Betül Sayan Kaya'nın adliyeye girişi sırasında bir muhabir, "163 milyonu nereden buldunuz?" sorusunu yöneltti. Kaya sessizliğini koruyarak adımlarına devam etti. İşte o anlar;

İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDALAR

Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya, soruşturma kapsamında 7 Ekim’de de şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Ayrı ayrı alınan ifadelerde, Özata Denizcilik hisselerindeki alım-satımlar ve satış sonrasındaki para hareketleri sorulmuştu. Kaya çifti, yaklaşık bir saat süren işlemlerin ardından adliyeden ayrılmıştı. Çiftin adliyeye giriş çıkışında görüntü alınmaması gündem olmuştu.

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül’ün ilk ifadesi ise 30 Eylül’de alınmıştı.

İşte o görüntüler: