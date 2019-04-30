FİNANS

Gramla sağılan arısütünün kilogramı 10 bin TL’ye satılıyor

KOBİ HABERLERİ  | 30.04.2019 09:45 | Son Güncelleme

Karadeniz’de arı kovanlarından gram gram sağılan ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ‘arı sütü’nün sağımına başlandı.

Her yıl nisan ayı içerisinde sağımına başlanan ve eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü kovanlardan çıkartılmaya başlandı.

Birçok hastalık ve tedaviye iyi geliyor

İlaç ve kozmetik sektöründe kullanılan, vücuttaki ölü hücreleri canlandırması ve çocuğu olmayan çiftlerin de tercihlerinin başında gelen arı sütü, büyük bir zahmetle hasat yapılıyor. Bir petekten tek seferde en fazla 10 gram arı sütü alabilmek adına başlatılan ve 4 süren işlem sonunda, çerçeveler çıkartılarak, hasada başlanıyor. Özel kaşık kullanılarak, metal ile temas ettirilmeden renkli cam kaplara aktarılan arı sütü, ardından çok bekletilmeden dondurucularda muhafaza altına alınıyor.
Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, bal üretimi ve ana arı üretiminin yanında arı sütü üretiminin arıcılara ciddi bir gelir kapısı olacağını belirterek, “Birlik olarak bizim amacımız, üreticilerimizi farklı arı ürünlerine yönlendirmek. Arının sadece baldan ibaret olmadığını, arı sütünün de bunun içerisinde olduğunu üreticilerimize sürekli olarak anlatıyoruz” dedi.

DOKTORLAR TAVSİYE EDİYOR, VÜCUTTAKİ ÖLÜ HÜCRELERİ CANLANDIRIYOR

DOKTORLAR TAVSİYE EDİYOR, VÜCUTTAKİ ÖLÜ HÜCRELERİ CANLANDIRIYOR
Arı sütünün, arının ürettiği en faydalı ürünlerden biri olduğuna dikkat çeken Çiftçi, birçok faydasının yanında en önemlilerinden birinin, vücutta ölen hücreleri canlandırmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Başta çocuklar olmak üzere yaşlılara ve tüm yaş gruplarına önerebiliyoruz. Arı ürünlerinin tamamının aslında doktor tavsiyesi ile tüketilen ürünler olması, bizim en büyük direğimiz.”

'PİYASADA SAHTELERİ DE SATILABİLİYOR'

'PİYASADA SAHTELERİ DE SATILABİLİYOR'
Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi, arı sütünün piyasada sahtelerinin de bulunduğuna dikkat çekerek, “Sahtesi olmayan ürün kalmadı, merdiven altı üretimler her yerde var. insanlar marketlerin raflarında bile arı sütü bulabiliyorlar. Bizim üreticilerimiz bunları topladıktan sonra buzdolabında korumaya alıyorlar, daha sonra birliğimize getirirken ve gönderim yapacakları zamanda en uygun şekilde muhafaza altına alıp, o şekilde taşıyorlar” şeklinde konuştu.

BU YIL HEDEFLERİ 10 KİLOGRAM ARI SÜTÜ

BU YIL HEDEFLERİ 10 KİLOGRAM ARI SÜTÜ
Yaklaşık 27 yıldır arıcılık ile uğraşan ve şuanda 200 adet petek arısı bulunan Ordulu arıcı Gültekin Bozkurt, arı sütü üretimine, kendilerine teşvik için hibe edilen malzemeler neticesinde başladıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl, yaklaşık 1 kilogram arı sütü ürettiklerini, bu miktarı arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Bozkurt, “Şu ana kadar 450 gram kadar üretim yaptık. Yıl sonuna kadar 10 kilogram hedefimiz var. Bu yıl inşallah bunu başaracağız” şeklinde konuştu.

'BİR PETEKTEN TEK SEFERDE 10 GRAM ALINIYOR, İŞLEM TAM 4 GÜN SÜRÜYOR'

'BİR PETEKTEN TEK SEFERDE 10 GRAM ALINIYOR, İŞLEM TAM 4 GÜN SÜRÜYOR'
Hava şartları elverişli olduğunda, bir petekten 10 gram arı sütü alabilmek için 4 günlük bir işlem yapılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Bozkurt, “Bir petek arıdan 4 günde 10 gram arı sütü alabiliyoruz. Aldığımız sütleri gerekli koşullarda saklıyoruz. Uygun koşullarda alınmadığı ve saklanmadığı zaman çok çabuk bozuluyor. Üretimi de bir arıcı için çok zor değil” şeklinde konuştu. Bozkurt, kilosu 10 bin TL’ye kadar satılabilen arı sütü fiyatının, yöreye ve vatandaşların alım gücüne göre değişiklik gösterebildiğini de sözlerine ekledi.

HEDEF DAHA FAZLA ÜRETİM SAĞLAMAK

HEDEF DAHA FAZLA ÜRETİM SAĞLAMAK
Eşiyle birlikte arı sütü üretimi yapan Elif Bozkurt, aldıkları kurs ve destek sonrası başladıkları üretimden memnun olduklarını söyledi. Belirli işlemleri tamamladıktan sonra, özel kaşığı ile hasadını yaptıkları arı sütünü renkli kavanozlara koyup, hemen dondurucuya attıklarını belirten Elif Bozkurt, hedeflerinin bu işe giderek daha da büyütmek olduğunu söyledi. Arı sütünün, onlarca önemli faydası olduğuna işaret eden kadın, hemcinslerine de bu tür faaliyetleri gerçekleştirmeleri için tavsiyede bulundu. KAYNAK:İHA
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Anahtar Kelimeler:
arı sütü gram hastalık tedavi

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