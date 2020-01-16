Japonya'da zorunlu olarak tüketilen mor ekmek Sivas'ta üretiliyor

Japonya'da vatandaşların sağlıklı yaşam için vazgeçilmezlerinden olan mor ekmek, Türkiye’de de ilgi görmeye başladı. Sivas’ta bir fırın mor ekmeğin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için kolları sıvayarak üretime başladı.

Mor meyve ve sebzelerin renk pigmentlerinden alınan antosiyanin maddesinden elde edilen mor ekmek, Sivaslılardan yoğun ilgi gördü. Mor ekmek, içerisinde barındırdığı mineraller ile vücutta oluşturduğu onarıcı etki ile öne çıkıyor. Mor ekmeğin hammaddesi olan mormiksin diyabet hastalığı, kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp ve beyin damarları tıkanıklığı, böbrek yetmezliği başta olmak üzere çeşitli hastalıklara karşı büyük başarılar elde edilmesini sağladığı belirtiliyor.

Faydasını görmeyen yok

Kalp hastası Mustafa Kuzu, mor ekmek tüketmeye başlamasıyla vücudunda rahatlama hissettiğini belirterek, “Ben tansiyon ve kalp hastasıyım. Bu ekmeği yedikten sonra kendimi iyi hissetmeye başladım. Hafifledim, rahatladım. Bu ekmeği yemeye başladıktan sonra faydasını gördüm ve tavsiye ederim” dedi.

Mor ekmeğin renginin dikkatini çektiği ve denemek istediğini belirten Ahmet Kuş, “Ben bu ekmeği yeni gördüm ve dikkatimi çekti, satın aldım. Faydalı da bir ekmek, herkese tavsiye ediyorum” dedi.