FİNANS

Karadeniz’de gramla üretilen arı sütü, yurt dışına ihracat yolunda

KOBİ HABERLERİ  | 18.09.2019 10:03 | Son Güncelleme

Karadeniz’de arı kovanlarından gram gram sağılan ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılan arı sütünün, Türkiye’nin yanı sıra yurt dışındaki bazı ülkelere de ihraç edilmesi planlanıyor.

Her yıl nisan ayı içerisinde sağımına başlanan ve eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü kovanlardan çıkartılarak uygun ortamlarda muhafaza ediliyor. İlaç ve kozmetik sektöründe kullanılan, vücuttaki ölü hücreleri canlandırması ve çocuğu olmayan çiftlerin de tercihlerinin başında gelen arı sütü, bir petekten tek seferde en fazla 10 gram alınabilmesi için 4 günlük işlem gerekiyor. Zorlu zahmet ve emek isteyen işlemlerin ardından sağılan arı sütü, özel kaşık kullanılarak, metal ile temas ettirilmeden renkli cam kaplara aktarılarak, dondurucuda muhafaza ediliyor.

PİYASADA 'ARI SÜTÜ' ADINDA SAHTA ÜRÜNLER BULUNABİLİYOR

Bazı ürünlerde olduğu gibi piyasada sahtesi de bulunan arı sütü, birçok faydasının yanında ölü hücreleri canlandırmasıyla biliniyor. Gramı 10 lira, kilogramı ise 10 bin liraya satılan, bazı doktorların tedavi sürecinde tavsiye de ettiği arı sütü, başta çocuklar olmak üzere tüm yaş gruplarına öneriliyor. Ancak taklit olarak satılan arı sütleri, faydasından çok insanlara zarar verebiliyor.

ORDULU ARICILAR ARI SÜTÜ ÜRETİMİNİ ARTTIRDI

Geçtiğimiz yıllarda tüketicilerin arı sütü ihtiyaçlarını karşılamak için farklı illerden getirtilen arı sütleri, artık Ordulu arıcılar tarafından yeterince üretiliyor. Karadeniz Bölgesi’nde Ordulu arıcılar tarafından üretilen arı sütünün farklı illerin yanı sıra yurt dışına da ihraç edilmesi hedefleniyor.

ORDU KENDİ ARI SÜTÜNÜ KENDİSİ ÜRETİYOR

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çifçi, arı sütü ile ilgili Ordu Tarım İl Müdürlüğü ve DOKAP’ın gerçekleştirdiği projeden yararlanan 20 arıcının arı sütü üretimi yaptıklarını, bazı üreticilerin de 10 kilograma kadar süt ürettiğini aktardı. Ordu’da 3 bin 500 aktif arıcı olduğunu ancak bu sayının artması gerektiğine vurgu yapan Çifçi, “Pazarlama konusunda da bize gelen talepler var. Biz farklı şehirlerden arı sütü getirtiyorduk ama bu seneki tamamen kendi arıcılarımızdan gönül rahatlığı ile alıyoruz. Tüketicilere de bu sütü gönül rahatlığı ile sunabiliyoruz. İlimizdeki 3 bin 500 arıcımıza polen, propolis ve diğer ürünlerinde olduğunu, arıcılığın sadece baldan ibaret olmadığını her fırsatta hatırlatıyoruz” dedi.

'YURT DIŞINDAN TALEP VAR'

Ordu’da yeni yeni üretimi yaygınlaşan arı sütü üretiminin, beklentileri karşıladığını ifade eden Çifçi, “En azından kendi üreticilerimizden ürünleri alıyoruz. şuanda elinde 3-4 kilo arı sütü olan üreticilerimiz var. Üreticilerimize elimizden geldiği kadar pazarlama konusunda sıkıntılarını gidermek için mücadele ediyoruz. Yurt dışından bir talep vardı, görüşmelerimiz devam ediyor. Bağlantı kurulduğu takdirde arıcılarımız elinde olan sütlerini değerlendirip yurt dışına göndermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
arı kovanı arı sütü ordu

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