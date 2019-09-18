Karadeniz’de gramla üretilen arı sütü, yurt dışına ihracat yolunda

Her yıl nisan ayı içerisinde sağımına başlanan ve eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü kovanlardan çıkartılarak uygun ortamlarda muhafaza ediliyor. İlaç ve kozmetik sektöründe kullanılan, vücuttaki ölü hücreleri canlandırması ve çocuğu olmayan çiftlerin de tercihlerinin başında gelen arı sütü, bir petekten tek seferde en fazla 10 gram alınabilmesi için 4 günlük işlem gerekiyor. Zorlu zahmet ve emek isteyen işlemlerin ardından sağılan arı sütü, özel kaşık kullanılarak, metal ile temas ettirilmeden renkli cam kaplara aktarılarak, dondurucuda muhafaza ediliyor.

PİYASADA 'ARI SÜTÜ' ADINDA SAHTA ÜRÜNLER BULUNABİLİYOR

Bazı ürünlerde olduğu gibi piyasada sahtesi de bulunan arı sütü, birçok faydasının yanında ölü hücreleri canlandırmasıyla biliniyor. Gramı 10 lira, kilogramı ise 10 bin liraya satılan, bazı doktorların tedavi sürecinde tavsiye de ettiği arı sütü, başta çocuklar olmak üzere tüm yaş gruplarına öneriliyor. Ancak taklit olarak satılan arı sütleri, faydasından çok insanlara zarar verebiliyor.