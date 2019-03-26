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Kendi imkanlarıyla organik tavuk çiftliği kurdu

KOBİ HABERLERİ  | 26.03.2019 16:57 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde yaşayan çiftçi Mehmet Şah Avcı, kendi imkanları ile organik tavuk çiftliği kurdu. 15 tavukla başladığı işe kısa sürede 170 tavuğa ulaşan Avcı, şimdiden siparişlere yetişemez duruma geldi.

Gercüşlü çiftçi Mehmet Şah Avcı, organik tavuk ve yumurta üretimi için 15 tavuk aldı. Tavuklarını yaptırdığı küçük bir odada besleyen Avcı, ilk başlarda elde ettiği yumurtaları satmak yerine kuluçkaya bıraktı. Bir süre sonra çıkan civcivleri de besleyen Avcı, kısa sürede 170 tavuğa ulaştı.

Şimdiden siparişlere yetişemiyor

Tavukların artması ile yumurta sayılarında da artış yaşayan Avcı, bir miktarını kuluçkaya bıraktığı tavukların kalanlarını da satmaya başladı.
Çok cüzi bir miktar harcayarak kendi organik tavuk çiftliğini kuran Avcı, hem tavuk hem de yumurtalara olan talebi karşılayamaz duruma geldi. Avcı’nın en büyük hedefi, tavuk entegre çiftliği kurarak bölgenin organik tavuk ve yumurta üretim merkezi haline gelmek.
Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Avcı’nın yeğeni Süleyman Avcı, dayısının kendi imkanları ile çiftliği kurduğunu söyledi.
Süleyman Avcı, “Dayım kendi imkanları ile tavuk çiftliğini açtı. İlk başta 15 tavuk ile başladı daha sonra beraber civar köyleri gezdik oralardan topladığımız tavukları buraya getirerek tavuk sayımızı 170 yaptık.
Tamamen organik olduğundan dolayı yumurta siparişini yetiştiremiyoruz. Çok siparişlerimiz var şuanda ama yetiştiremiyoruz. Havaların sıcak olmasıyla birlikte yumurta sayımız artacaktır.
Tabii ki de hedefimiz köy tavuğunu artırarak yumurta sayımızı çoğaltmaktır. Hem içeride yumurta yapıyorlar hem de dışarıda. Dışarı da yumurta yaptıkları zaman yumurtaları toplarken zorluk çekiyoruz. Hedefimiz tavuk entegre çiftliği kurup bölgenin organik tavuk ve yumurta üretim merkezi haline gelmek” dedi. KAYNAK:İHA
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batman tavuk çiftlik

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