Tarsus’un fındık lahmacununa yoğun ilgi! Akın akın geliyorlar

Kültürel değerleriyle öne çıkan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Tarsus, lezzetseverlere Akdeniz, Girit, Arap, Türkmen mutfağıyla geniş bir yelpazede çeşitli yemekler sunuyor. İlçenin önde gelen lezzetlerinden biri olan ve adını içerisine konulan malzeme miktarından alan 'fındık lahmacun' ise büyük ilgi görüyor. Fındık lahmacun, içine kıyma, az miktarda soğan konularak, baharat ve domates olmadan hazırlanıp, odun ateşinde pişiriliyor. Genelde ana yemeklerden önce aperatif olarak sunulan fındık lahmacun, Tarsus’ta 15 adetlik porsiyonlar halinde servis ediliyor.

'GÜNDE 700-800 ADET SATILIYOR'

Yaklaşık 20 yıldır lahmacun yapan Salih Köprek, fındık lahmacunun Tarsus’un geleneksel bir yemeği olduğunu belirterek, günde ortalama 700-800 adet fındık lahmacun sattıklarını söyledi. Porsiyonunun 20 liradan satıldığını kaydeden Köprek, "Tarsus’un kendi halkının ilgisinden memnunuz. Restoranımıza yerel halkın yanı sıra ilçe dışından da müşterilerimiz geliyor. Ankara’dan, İstanbul’dan özellikle bunu yemeye gelen insanlarla karşılaşıyoruz. Özellikle haftasonu daha yoğun oluyoruz. İlgiden memnunuz" diye konuştu.