Van'da üretiliyor! Çevre illere gönderiliyor

Dünyada ve ülkemizde tarımsal kaynakların giderek azalması, pek çok alanda olduğu gibi alabalık yetiştiriciliğinde de kaynakları uygun şekilde kullanmayı zorunlu kılıyor. Bu kapsamda Van ili mevcut alabalık tesis sayılarını ve üretim miktarlarını artırarak, bölgenin ihtiyacı olan alabalığı hem üretmeyi hem de diğer bölgelere pazarlamayı hedefliyor.

Avrupa standardında balık üretimiyle ekonomiye katkı

Van’ın Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Çayı üzerinde, sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla1980-1988 yılları arasında inşa edilen 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zernek Baraj Gölü’nde 2013 yılında 240 tonla ağ kafeslerde ilk alabalık yetiştiriciliğine başlandı.

2018 yılında Sarımemet ve Zernek barajlarında üretim yapan 8 adet tesis, 2 bin 208 tonluk toplam kapasiteyle bin 360 ton fiili üretim yaptı. Sarımemet ve Zernek barajlarında üretim yapan yetiştiricilere ise Tarım ve Orman Bakanlığı farklı kalemlerde bin 360 ton üretime karşılık bir milyon 18 bin 500 TL hibe desteği verdi.

'ŞU ANA KADAR 2 MİLYON TL DESTEK VERİLDİ' İHA muhabirine konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van ilinin alabalık üretimi konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Ağ kafes sisteminin ilk olarak Zernek Baraj Gölü’nde kurulduğunu ifade eden İl Müdürü Görentaş, “Zernek Baraj Gölü’nde kurulan bu tesisimizin kapasitesi yaklaşık 300 tondur.

Bu barajda 5 tane daha tesisimiz vardır. Buradaki toplam kapasitemiz ise bin 200 tondur. Zernek ve Sarımemet barajında kafes balıkçılığımızda 8 işletmemiz var. Bu iki barajımızın toplam kapasitesi 2 bin tona yakındır. Bu yıl saydığımız işletmelere yaklaşık bir milyon lira destek verdik. Toplam desteğimiz de 2 milyon TL civarındadır” dedi.

'BÖLGE İLLERİNE ALABALIK GÖNDERİYORUZ' Zernek Baraj Gölü’nde ağ kafes sistemiyle yaklaşık 7 yıldır alabalık yetiştiren Nusrettin Görentaş ise, “Yaklaşık 7 yıldır burada faaliyet yürütüyoruz. İlk tesisi biz kurduk ve bizden sonra 4 tesis daha kuruldu. Burada günlük ağ temizliği ve yemleme yapmaktayız. Şu an bölge illerine alabalık gönderiyoruz.

Yüksek kapasiteyle burada faaliyet yürütüyoruz. Havanın serin olması bizim faydamızadır. Bu yıl daha iyi bir üretim yapmayı hedefliyoruz. Sularımız şu an serin ve bu yüzden bu yıl güzel bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz” diye konuştu.