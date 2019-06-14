FİNANS

Van'da üretiliyor! Çevre illere gönderiliyor

KOBİ HABERLERİ  | 14.06.2019 11:27 | Son Güncelleme

Van’ın sulama ihtiyacını sağlayan Sarımemet ve Zernek barajlarında ağ kafes sistemiyle yapılan alabalık üretimi, bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Dünyada ve ülkemizde tarımsal kaynakların giderek azalması, pek çok alanda olduğu gibi alabalık yetiştiriciliğinde de kaynakları uygun şekilde kullanmayı zorunlu kılıyor. Bu kapsamda Van ili mevcut alabalık tesis sayılarını ve üretim miktarlarını artırarak, bölgenin ihtiyacı olan alabalığı hem üretmeyi hem de diğer bölgelere pazarlamayı hedefliyor.

Avrupa standardında balık üretimiyle ekonomiye katkı

Van’ın Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Çayı üzerinde, sulama ve elektrik enerjisi üretimi amacıyla1980-1988 yılları arasında inşa edilen 105 milyon metreküp su kapasitesine sahip Zernek Baraj Gölü’nde 2013 yılında 240 tonla ağ kafeslerde ilk alabalık yetiştiriciliğine başlandı.
2018 yılında Sarımemet ve Zernek barajlarında üretim yapan 8 adet tesis, 2 bin 208 tonluk toplam kapasiteyle bin 360 ton fiili üretim yaptı. Sarımemet ve Zernek barajlarında üretim yapan yetiştiricilere ise Tarım ve Orman Bakanlığı farklı kalemlerde bin 360 ton üretime karşılık bir milyon 18 bin 500 TL hibe desteği verdi.

'ŞU ANA KADAR 2 MİLYON TL DESTEK VERİLDİ'

'ŞU ANA KADAR 2 MİLYON TL DESTEK VERİLDİ'
İHA muhabirine konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van ilinin alabalık üretimi konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Ağ kafes sisteminin ilk olarak Zernek Baraj Gölü’nde kurulduğunu ifade eden İl Müdürü Görentaş, “Zernek Baraj Gölü’nde kurulan bu tesisimizin kapasitesi yaklaşık 300 tondur.
Bu barajda 5 tane daha tesisimiz vardır. Buradaki toplam kapasitemiz ise bin 200 tondur. Zernek ve Sarımemet barajında kafes balıkçılığımızda 8 işletmemiz var. Bu iki barajımızın toplam kapasitesi 2 bin tona yakındır. Bu yıl saydığımız işletmelere yaklaşık bir milyon lira destek verdik. Toplam desteğimiz de 2 milyon TL civarındadır” dedi.

'BÖLGE İLLERİNE ALABALIK GÖNDERİYORUZ'

'BÖLGE İLLERİNE ALABALIK GÖNDERİYORUZ'
Zernek Baraj Gölü’nde ağ kafes sistemiyle yaklaşık 7 yıldır alabalık yetiştiren Nusrettin Görentaş ise, “Yaklaşık 7 yıldır burada faaliyet yürütüyoruz. İlk tesisi biz kurduk ve bizden sonra 4 tesis daha kuruldu. Burada günlük ağ temizliği ve yemleme yapmaktayız. Şu an bölge illerine alabalık gönderiyoruz.
Yüksek kapasiteyle burada faaliyet yürütüyoruz. Havanın serin olması bizim faydamızadır. Bu yıl daha iyi bir üretim yapmayı hedefliyoruz. Sularımız şu an serin ve bu yüzden bu yıl güzel bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz” diye konuştu.
Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı 2018 yılı itibariyle hem ağ kafes sistemiyle hem de normal üretim yapan yetiştiricilere farklı kalemlerde 2 bin 510 ton üretim karşılığında yaklaşık 2 milyon TL hibe desteği verdi. KAYNAK:İHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
van ağ kafes sistemi alabalık

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Binlerce kişiyi ilgilendiren emeklilik kararı!

Binlerce kişiyi ilgilendiren emeklilik kararı!

Dev şirket ilan yayınladı: İşte şartlar

Dev şirket ilan yayınladı: İşte şartlar

Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı

Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kilosu 80 liradan satılıyor

Kilosu 80 liradan satılıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ordu’da üretiliyor! Ruslar ve Japonlar peşinde

Ordu’da üretiliyor! Ruslar ve Japonlar peşinde

Kilosunu 8 liradan satıyor

Kilosunu 8 liradan satıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekolojik gül yağı Çin yolunda

Türkiye'den Çin hamlesi! Kilosu 15 bin euro

Günde bir kilo toplanabiliyor, taleplere yetişilemiyor

Günde bir kilo toplanabiliyor, taleplere yetişilemiyor

Van'da üretilen alabalıklar, 5 kente gönderiliyor

Van'da üretiliyor! 5 kente gönderiliyor

Gazetecilikten ödüllü bal üreticiliğine

Gazetecilikten ödüllü bal üreticiliğine

Atık toplayan hurdacıydı, şimdi atıkları işleyen tesisi var

Atık toplayan hurdacıydı, şimdi atıkları işleyen tesisi var

Fiyatı etten pahalı, kilosu 50 lira

Fiyatı etten pahalı, kilosu 50 lira

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.