FİNANS

'Vişne mermeri' dünyanın seçkin mekanlarını süslüyor

KOBİ HABERLERİ  | 04.09.2019 15:46 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde çıkarılan ve rengiyle büyük ilgi gören vişne mermeri, dünyadaki birçok prestijli projede tercih ediliyor.65 ülkeye ihraç edilen mermer, Kabe'nin yanında yer alan Jabal Omar'daki lüks mekanlarda da kullanılıyor

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde çıkarılan vişne mermeri, yurt içinde ve ihraç edildiği 65 ülkede seçkin mekanları süslüyor.

Alacakaya Mermer AŞ Üretim Müdürü Abidin Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vişne mermerinin dünyada sadece Elazığ'da üretildiğini belirterek, rengi dolayısıyla büyük ilgi gören bu mermeri, arasında Suudi Arabistan, ABD, İtalya, İspanya, Fransa, Rusya ve Almanya'nın yer aldığı 65 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

Vişne mermerinin geçmiş yıllarda Beyaz Saray'da kullanılmasının ardından dünya çapında prestij kazandığını anımsatan Gümüş, Elazığ'ın bu ürün sayesinde dünya genelinde tanındığını kaydetti.

Yılda çıkardıkları 40 bin ton mermerden 300 bin metrekare işlenmiş ürün yaptıklarını aktaran Gümüş, şöyle konuştu:

"Yıllık ürettiğimiz 300 bin metrekare mermerin 150 bin metrekaresini 65 ülkeye ihraç ediyoruz. Bazı ülkelere işlenmemiş mermer de gönderiyoruz. Firma olarak yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlıyoruz. Vişne mermeri dünya çapında tanınıyor."

'MESCİD'İ HARAM'DA KULLANILIYOR'

Firma sahibi Cem Yaşlı ise vişne mermerinin, rengi ve beyaz damarlı yapısıyla dünya çapında büyük ilgi gördüğünü, bu nedenle birçok prestijli projede kullandığını söyledi.

Orta Doğu ülkelerindeki büyük inşaat firmalarıyla prestijli projelerde anlaşmaya vardıklarını anımsatan Yaşlı, Mescid-i Haram'ın genişletilmesi amacıyla Omar Dağı'nda 245 bin metrekarelik alanda yapılan Jabal Omar Projesi'nin de bunlar arasında yer aldığını dile getirdi.

Yaşlı, Jabal Omar Projesi'nin önemine işaret ederek, "Kutsal topraklarda yer alan Jabal Omar adıyla içinde devasa otellerin ve rezidansların olduğu bir yerleşim alanı inşa ediliyor. Kabe'nin yanında yer alan Jabal Omar'daki lüks mekanları ürettiğimiz mermer çeşitlerimiz süsleyecek." dedi.

KAYNAK:AA

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Elazığ vişne mermeri proje Jabal Omar

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