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Yeşil renkli yumurta üretimi ile taleplere yetişemiyor

KOBİ HABERLERİ  | 15.10.2019 11:34 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan İsmet Koç (59), bir arkadaşının ABD'den getirttiği 'Ameraucana' cinsi tavuklarla yeşil yumurta üretimine başladı. 5 yıl önce emekli olduktan sonra ‘yeşil yumurta’ işine giren Koç, Azerbaycan’a dahi yumurta gönderdiğini ve taleplere yetişemediğini söyledi.

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları’ndan emekli İsmet Koç ve eşi Ayşe Koç, evinin bahçesinde tavuk beslemeye başladı. İsmet Koç, 6 yıl önce bir arkadaşının Amerika’dan getirttiği ‘Ameraucana’ cinsi 8 yeşil yumurtadan civciv çıkarttı. Kısa sürede tavuklarını çoğaltan İsmet Koç, arkadaşının tavsiyesi üzerine yeşil yumurta ticaretine başladı. Tanesi 10 liradan yumurtaları satan İsmet Koç, Türkiye’nin birçok noktasının yanı sıra Azerbaycan’a da yumurta gönderiyor. Kümesindeki 150 tavuktan 50’si yeşil yumurtlayan İsmet Koç, kazandıkları parayla eşi Ayşe Koç’un bireysel emeklilik ücretini ödediğini ve bu sayede emekli olacağını söyledi. Hobi olarak başladıkları tavuk yetiştiriciliğinin geçim kapısı olduğunu ifade eden İsmet Koç, “Türkiye’de bunu ilk tanıtanlardan biriyim. Tüm illere göndermişimdir. Azerbaycan’dan çok büyük talep var. Ben bunu karşılayamıyorum. Ben gençlere bu mesleğe sokmaya çalışıyorum. Onlar satamamaktan korkuyorlar. Ben onlara korkmamalarını bu işi yapmalarını istiyorum. Yeter ki üretin, çalışın” dedi.

BU YUMURTADAN YİYEN MUTLU OLUYOR

Yeşil yumurtanın birçok hastalığa iyi geldiğini ifade eden İsmet Koç, satın alan ve yetiştiriciliğe başlayan kişilerinde bunu anladığını söyledi. Tavukların gezmesi ve sağlıklı beslenmesi gerektiğini anlatan İsmet Koç, şöyle dedi: "Bu tavuklar gezen tavuk ve yumurtalar diğerlerinden çok farklı. Diğer tavuklar hapiste ve sadece yiyip yumurta veriyor. Bu hayvanlar mutlu. Bunlar geziyor, eğleniyor. İnsanların bundan her gün bir tane yemesi gerekiyor. Bu yumurtalar insanları mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımıza da sesi kısılmaması için bu yumurtalardan gönderdik. Sıfır kolesterolü var."

Ayşe Koç ise tavuklara sevgiyle bakılması durumunda verimlerinin de arttığını anlatarak işsiz gençlerin yeşil yumurta üreticiliği yapmasını istedi.

KAYNAK:DHA

Yeşil renkli yumurta üretimi ile taleplere yetişemiyor

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Anahtar Kelimeler:
yesil yumurta zonguldak Ameraucana

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