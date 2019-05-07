Freelancer’ları Mutlu Edecek Ödeme Sistemi Artık Türkiye’de

İnternetin ve iletişim teknolojilerinin evolüsyonu ile; freelance çalışma disiplininde, serbest çalışanlar ödemelerini alabilmek için hızlı, güvenilir ve sorunsuz bir yönteme ihtiyaç duyuyor. Özellikle banka hesabı kullanmayan freelance profesyoneller olmak üzere, tüm serbest çalışanların dünyanın her yerinden iş almalarına olanak tanıyan ödeme altyapıları büyük kolaylık sunuyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da çok fazla ilgi gören MenaPay, 1 dolara eşit işlem gören MenaCash dijital para birimiyle serbest çalışanların ödeme alma sürecindeki belirsizliği ortadan kaldırıyor. SadeceOn® gibi kolaylıkla freelancer çalışma olanağı sağlayan platformlarda, ödeme yöntemi olarak tercih ediliyor. Üstelik bu yöntem ile ödeme almak için herhangi bir banka hesabının olması gerekmiyor. Kullanıcılar, birçok perakende zincirinden nakit ödemeyle temin edilebilen ön ödemeli ininal Kart'ı alıp, MenaPay hesaplarına dijital para yükleyebiliyor. MenaCash dijital para, daha sonra MenaPay geçen tüm platformlarda kullanılabiliyor. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Sadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama... Kripto para yatırımları cepte hızlanacak Dünyanın En Büyük ETF Şirketi BlackRock Bitcoin’e Yöneliyor!

MenaPay Genel Müdürü Tolga Odoğlu, “Ödemelerini güvenle alan profesyoneller, daha sonra hesaplarındaki MenaCash’i online ve mağaza ödemelerini yapmak için kullanabiliyor. MenaPay mobil uygulaması üzerinden harcamalarını her an kontrol altında tutan kullanıcılar, böylelikle kişisel finans durumunu çok daha etkin biçimde yönetebiliyor.” Emeğe karşı artık mağduriyet yok!



İnternetin bulunduğu her ortamdan çalışma olanağı sağlayan freelance çalışma modeli, özellikle de yazı, çeviri, tasarım, yazılım ve web geliştirme alanında hızla yaygınlaşıyor ve ülkemizde de işverenler bu modeli tercih etmeye başlıyor. Daha önceden yapılan araştırmalar, yapılan işlerin sonunda; %25'inin ödeme konusunda sıkıntı çektiklerini, ödemelerini geç aldıklarını ve farklı ülkelere sunulan hizmetlerin sonunda, kur farkları, yüksek işlem ücretleri nedeni ile yüksek kesintiler yaşandığını yansıtıyor. Freelance çalışanları mağdur eden bu gibi durumların önüne geçen MenaPay'in yenilikçi ödeme sistemine mobil uygulamaları üzerinden kayıt olmak mümkün. Herhangi bir evrak işi gerektirmeyen kayıt işlemini birkaç basit adımda tamamladıktan sonra, ödeme alınacak müşteriye davetiye gönderilerek, ödeme süreci MenaCash dijital para birimi kullanılarak kolay ve hızlı bir biçimde tamamlanıyor. Serbest çalışanlar daha sonra bu ödemeyi güvenli bir şekilde kendi cüzdanlarında biriktirebiliyor veya harcayabiliyorlar.