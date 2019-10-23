Haftalık kripto para analizi

BTCUSD 18 Ekim 2019’da 20MA’yı (20 günlük hareketli ortalama) aşağı yönlü kırarak 7850 seviyesine kadar geri çekilen BTCUSD, 20-21 Ekim tarihleri arasında yukarı yönlü ivme kazanarak 8380 seviyesini test etmiştir. Kritik 8400 direncine ulaşamadan tekrar geri çekilen kripto para birimi 22 Ekim’den itibaren özellikle Libra ile ilgili meydana gelen ve negatif algı yaratan haberler neticesinde 8000 desteğinin altına gerilemiştir. ABD-Rusya-Libra üçlüsünün yarattığı bu etkiyle birlikte kritik seviye olan 8000’in altından fiyatlanan BTCUSD, 8000 direncini periyodik olarak yukarı yönlü test etmiş, ancak güçlü direnci kıramayarak aşırı satım bölgesindeki ilerleyişini sürdürmüştür. 8000 seviyesinin tekrar üzerine çıkılması durumunda 8100 ve 8245 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 8245 direncinin yukarı yönlü kırılması ise kritik bir başka bölge olan 8400 seviyesine kadar ivmelenmeyi beraberinde getirebilir. Ancak, 7550 seviyesine kadar geri çekilen kripto para biriminde destek seviyeleri dikkatle incelenmelidir. Tekrar düşüş kanalına giren BTCUSD’de ilk etapta 7536, 7284 ve 7152 seviyeleri sırasıyla takip edilebilir.

Direnç Seviyeleri; 7735 – 7890 - 8000

Destek Seviyeleri; 7536 – 7284 – 7152 ETHUSD Hafta içerisinde belirtmiş olduğumuz 179 direncini periyodik olarak test eden ETHUSD, BTC ile korele bir şekilde satış baskısıyla karşılaşmış ve 166 desteğine kadar geri çekilmiştir. Geçtiğimiz hafta, güçlü bir destek olarak belirttiğimiz 166 seviyesini henüz kıramayan kripto para biriminde, tekrar 179 seviyelerine kadar alışların gerçekleşmesi mümkün gözükmektedir. Bu aşamada, 20MA ve 179 direncinin kırılması 189 ve sonrasında 195 seviyesini beraberinde getirebilir. 166 seviyesinin altında tutunması durumunda ise kripto para biriminde 150 seviyelerine kadar geri çekilme görebiliriz. 150 desteğinin altında kalınması durumunda ise 142 seviyesine kadar geri çekilme meydana gelme ihtimali bulunmaktadır. Olası yukarı yönlü hareketlilikte ise ETHUSD’nin 166 direncinin yukarı yönlü kırması gerekmektedir. Direnç Seviyeleri; 166 - 179 – 189

Destek Seviyeleri; 150 – 142 - 130

LTCUSD 21 Ekim 2019’a kadar kademeli olarak yükselişe geçen LTCUSD, 55 seviyesine kadar ivmelendikten sonra geri çekilmiştir. Halihazırda direnç haline getirdiği 52 seviyesinin altından fiyatlanan kripto para birimi aşırı satım bölgesinde konumlanmış durumda. Özellikle 4 saatlik grafikte, 52 direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi kripto para birimi açısından önem arz etmektedir. Bu durumda, 49 ve 52 seviyeleri yatırımcı kanadında takip edilebilecek iki önemli direnç olarak karşımıza çıkıyor. 49 direncinin aşılmaması ise tekrar geri çekilmeye sebebiyet verebileceğinden 47 desteği dikkatle incelenmelidir. Belirtilen desteğin altında tutunması durumunda ise 43 seviyesine kadar geri çekilme meydana gelebilir.