SEC Kararı öncesi Kripto paraların son durumu ve haftalık değerlendirmesi

BTCUSD 2- 6 Ekim 2019 tarih aralığında düşüş kanalı içerisinde fiyatlamasını sürdürmüş olan BTCUSD 6 Ekim’de flama formasyonunu kırana dek 8080 seviyesinin altına düşmemiştir. Belirtilen tarihteki aşağı yönlü kırılımın gerçekleşmesiyle 7800 seviyesine kadar geri çekilen kripto para birimi 7Ekim’den itibaren yükseliş kanalına girmiştir. Ters omuz baş omuz formasyonuyla birlikte yükseliş trendine başlayan kripto para biriminde, 9360 seviyesine kadar ivmelenme görülmüştür. Bu noktaya gelene kadar belirttiğimiz direnç seviyelerini kıran BTC’de, 8 Ekim’den itibaren kademeli olarak geri çekilme meydana gelmiştir. Geri çekilmeler sonucu meydana gelen zigzaglar alçalan takoz formasyonu görüntüsünü oluşturmuş ve dipler bir öncekinden daha alt seviyeye ilerleyerek gelmiştir. 9 Ekim itibari ile belirtilen formasyonun üst bandı kırılmış, gece saatlerinde 8130 seviyelerini test eden kripto para birimi bu kırılımla birlikte 8270 seviyesine ulaşmıştır. Bu gelişmeler ışığında BTC’nin yükselen trend içerisinde ilerlemesi ve daha önce test ettiği 8360 seviyesini tekrar test etmesi beklenebilir. Yükseliş kanalı boyunca ilerleme süresince kripto para biriminde 8281, 8439 ve 8537 direnç seviyeleri takip edilebilir. Bu kapsamda, formasyonun kısıtlı kalması ve satış baskısının artmasıyla birlikte bozulması durumunda geri çekilmelere karşı dikkatli olmakta yarar görülmektedir. Ancak, yukarı yönlü kırılımdan sonraki geri çekilmelerin makul karşılanabileceği düşüncesi, hafta boyu yaşanan olumlu gelişmeler ve SEC Toplantısıyla ilgili olumlu havanın esmesiyle birlikte formasyonun tamamlanması ve tekrar ivme kazanması beklenebilir.

Bir diğer açıdan, 13 Ekim’de gerçekleşmesi beklenen SEC Toplantısı’nın olumlu sonuçlanması, hafta içerisinde, kripto para biriminde yukarı yönlü hareketlilik yaratabilir. Bu süre içerisinde uluslararası boyutta yaşanabilecek olumlu gelişmeler SEC’in itici güç olmasıyla birlikte BTCUSD’nin 8500 ve sonrasında 8800 seviyesine ulaşmasına önayak olabilir.

Tam tersi bir senaryoda ise, konuyla ilgili fiyatlamasını gerçekleştirmesine rağmen toplantıdan olumsuz sonuçlar çıkması durumunda kripto para birimi negatif fiyatlanabilir. Böyle bir durumda ilk olarak 8080 desteği göz önünde bulundurulabilir. 8080 desteğinin kırılması durumunda, 24 Eylül’de aldığı düşüşten sonra 7750 seviyesinin altına sarkma yaşanmadığı göz önünde bulundurarak 7750 seviyesinin kritik bölgeyi oluşturduğu söylenebilir. Direnç Seviyeleri; 8281 – 8439 – 8537 - 8863 Destek Seviyeleri; 8080 – 7940 – 7800 - 7623 ETHUSD 7 Ekim’e kadar yatay eksende ilerleyen ETHUSD’nin belirtilen tarihten itibaren yukarı yönlü ivme kazanarak 185 seviyesini test ettiğini gözlemliyoruz. Hafta ortasına gelindiğinde yükselişe geçen kripto para biriminde, BTC’de yaşanan geri çekilmelerin aksine çok ciddi bir düşüş gerçekleşmemiştir, ancak 183 direnç seviyesinin üzerinde tutunamayan para biriminde yukarı yönlü hareketliliğin devamlılığı için hacimli alışların gelmesi gerekmektedir. Halihazırda kritik direnç seviyesi 183 seviyesinin üzerinde bulunan para biriminde olası aşağı yönlü kırılımın gerçekleşmesi durumunda 175 destek seviyesinin altına çekilme durumu vardır. Bu durumda, destek seviyesinin kırılmasıyla geri çekilen para biriminde sonraki destekler takip edilerek long pozisyon için uygun zemin aranabileceği düşüncesi hakimdir. Diğer açıdan, 183 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşmesiyle birlikte 188 ve 193 dirençleri göz önünde bulundurulabilir.

Direnç Seviyeleri; 188 – 193 – 200 – 210 Destek Seviyeleri; 175 – 166 – 155 - 148 LTCUSD 24 Eylül’de aldığı düşüşten sonra yatay eksende çizdiği profili devam ettiren LTCUSD’nin periyodik olarak direnç seviyesini test ettiğini, ancak güçlü direnci aşamadığını görüyoruz. Halihazırda direnç seviyesini test eden kripto para biriminde, 58 seviyesinin aşılamamasıyla, 53 desteğine kadar geri çekilme meydana gelebilir. Bu kapsamda, 53 desteği sonraki bant aralığının belirlenmesinde kritik rolü oynayacaktır. Ancak, belirli bant aralığında oluşturduğu yukarı yönlü kanal içerisindeki hareketini sürdüren kripto para biriminde 20MA aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe yukarı yönlü hareketliliğin devamının gelmesi bekleniyor. Böyle bir durumda ise 58 seviyesinin üzerinde 4 saatlik kapanışın gerçekleşmesiyle 65 seviyesine kadar ivmelenme görülebilir. Hafta içerisinde gelişebilecek haberlere, özellikle SEC kararına LTC yatırımcılarının dikkat etmesinde yarar bulunmaktadır. SEC’le birlikte belirli bant aralığına sıkışan para biriminin yine aynı haberin etkisiyle tekrar yoğun bir hareketlilik yaşaması mümkün gözükmektedir.