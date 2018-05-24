FİNANS

2 milyonluk 16 araca el konuldu

OTOMOTİV HABERLERİ  | 24.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

Adana'da yurt dışından getirilen ve Türkiye'de kalma süresi geçen, yaklaşık piyasa değeri 2 milyon lira olan lüks sınıfındaki cip ve otomobilin de olduğu 16 araca el konuldu.

2 milyonluk 16 araca el konuldu

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Adana genelinde yabancı plakalı araçlara yönelik denetim başlattı.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde özellikle Gürcistan, Fransa ve balkan ülkelerinden Türkiye'ye getirilen ve ülkede yasal kalma süresini aştığını belirlenen lüks cip ve otomobil sınıfındaki 16 araç tespit etti.

Araçlara, Adana Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu. Sürücüler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. El konulan araçların piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğu öğrenildi.İHA

PARTNERŞaşırtan dilencilerŞaşırtan dilenciler
Hurda araç indirimi resmen başladıHurda araç indirimi resmen başladı
Hem ustası hem de klasik otomobil hastasıHem ustası hem de klasik otomobil hastası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana Araç

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar kuru açıklaması

Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü

Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hurda araç indirimi resmen başladı

Hurda araç indirimi resmen başladı

Hem ustası hem de klasik otomobil hastası

Hem ustası hem de klasik otomobil hastası

Ultra ekonomik elektrikli scooter geliştirdiler

Ultra ekonomik elektrikli scooter geliştirdiler

Yılın ilk çeyreğinde 2 milyon araca egzoz muayenesi

Yılın ilk çeyreğinde 2 milyon araca egzoz muayenesi

2018'in en güvenli araçları belli oldu! İlk sıradaki otomobil

2018'in en güvenli araçları belli oldu! İlk sıradaki otomobil

2018 Mayıs ayı otomobil kampanyaları belli oldu

2018 Mayıs ayı otomobil kampanyaları belli oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.