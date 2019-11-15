Akaryakıt sorununu bitirecek bir buluş! Araçların yüzde 50 suyla çalışabilmesini sağlayan sistem geliştirdi

Gaziantepli oto tamircisi, araçların suyla çalışması için önemli bir buluşa imza attı. 21 yaşındaki Murat Ağbaş eski model bir araçta yaptığı testin başarılı olduğunu görünce, yeni arabalara da takarak yaklaşık 70 kilometrelik yolu 2 litre suyla gitmeyi başardı. Ağbaş geliştirdiği sistemin şimdilik yüzde 50 su, yüzde 50 yakıtla çalıştığını ifade ederek, hedefinin yüzde 100 suyla çalışan otomobiller olduğunu söyledi. Aracın performansının da yüzde 30 yükseldiğini belirten Ağbaş, yetkililerin kendisine destek vermesi durumunda buluşunu geliştireceğini ifade ederek buluşunun dünyada yankı oluşturacağını söyledi.

'TESTLER OLUMLU GEÇİNCE AKTİF OLARAK KULLANIYORUM'

Yaptığı testlerin başarılı olduğunu gördükten sonra sistemi sıfır arabaya monte ettiğini belirten Murat Ağbaş, “Baktım ki petrol fiyatları yüksek, savaşlar da hep bu petrol yüzünden oluyor. Ben de bunu önlemek için böyle bir fikir geliştirdim. Yaptığım sistemi ilk başta eski model bir araçta test ettim. Yaklaşık 10 bin kilometre yaptıktan sonra motorunu açarak herhangi bir olumsuz durum var mı diye kontrol ettim. Hiçbir olumsuzluk olmadığını görünce biri sıfır olmak üzere 2 araca daha bu sistemi monte ettim. Araca takılan sistem sayesinde yakıttan yüzde 50 tasarruf yapılıyor. Yüzde 50 suyla çalıştığı için yakıt yüzde 50 düşerken, performans da yüzde 30 artıyor” dedi.