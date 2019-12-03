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Anadol marka aracına 40 yıldır gözü gibi bakıyor

OTOMOTİV HABERLERİ  | 03.12.2019 17:05 | Son Güncelleme

Artvinli İlyas Coşkuner, 40 yıl önce aldığı ve sürekli kullandığı "Anadol" marka aracının satılmaması için çocuklarına vasiyette bulundu. Coşkuner, 'Arabama evladım gibi bakıyorum. Benim dört çocuğum var, beşinci çocuğum da Anadol'dur. Yağını, suyunu, her şeyiyle kendim ilgileniyorum. Arızalarını kendim yapıyorum. Beni hiç yolda bırakmadı. Arabamdan çok memnunum' dedi.

Artvin'in Murgul ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki İlyas Coşkuner, 1975 model "Anadol" marka aracına gözü gibi bakıyor.

Coşkuner, AA muhabirine, klasik araba tutkunu birisi olarak yerli otomobil Anadol'a özel bir ilgisinin olduğunu söyledi.

Anadol'un ilk ve tek arabası olduğunu anlatan Coşkuner, şunları söyledi:

"Arabamı çok seviyorum. Çocuklarım arabayı satıp başka araba almam konusunda çok ısrar ediyorlar ama ben arabamı değiştirmedim, değiştirmeyeceğim o benim ilk göz ağrım. Ben Anadol hastasıyım. Arabama evladım gibi bakıyorum. Benim dört çocuğum var, beşinci çocuğum da Anadol'dur. Yağını, suyunu, her şeyiyle kendim ilgileniyorum. Arızalarını kendim yapıyorum. Beni hiç yolda bırakmadı. Arabamdan çok memnunum."

Anadol marka araba satın almanın çocukluk hayali olduğunu kaydeden Coşkuner, "1979 yılında İstanbul'a giderek o zaman 375 liraya aldım. Maaşımdan biriktirdiğim para yetmeyince eşimin altın zinciri vardı onu sattım. Aracı 40 yıldır kullanıyorum. Allah'a şükür ciddi bir kaza geçirmedim. Suyunu, yağını, lastiklerini kontrol etmeden yola çıkmam." dedi.

ÖLÜMÜNDEN SONRA DA SATILMASINI İSTEMİYOR

Aracıyla uğraşmaktan zevk aldığını dile getiren Coşkuner, şunları söyledi:

"Bu benim hobim. Bunu satmayacağım, ölene kadar bende kalacak. Antikacılar çok geldiler güzel de para verip arabamı almak istediler ama ben satmadım. Çocuklarıma da nasihat etmişim, ben öldükten sonra da satmayacaklar hatıra olarak saklayacaklar."

4 KIZININ GELİN ARABASI OLDU

Arabasını yaptırdığı kapalı garajda muhafaza ettiğini anlatan Coşkuner, bundan dolayı da aracının temiz kaldığını belirtti.Eski araba olduğu için aracının antika durumunda olduğunu vurgulayan Coşkuner, "Her gören buna hayran kalıyor. Gelin damat çekimlerinde arabamı fon olarak kullanıyorlar. Komşuların düğünlerinde gelin arabası bile yaptık. Mahalledeki çocukları arkaya bindirip gezdiriyorum çocuklar hem beni seviyorlar hem arabamı seviyorlar. 40 yıldır bu arabayla çok güzel anılarım var, 4 kızıma gelin arabası oldu. O anılar unutulacak gibi değil." diye konuştu.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Anadol vasiyet Artvin

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
maşallah hiç çürük yok iyi muhafaza etmiş????????????
Allah sattırmasın inşallah...Bizim insanımız satmaya çok meraklıdır...
"1979 yılında İstanbul'a giderek o zaman 375 liraya aldım. Diyor abimiz ben 1979 senesinin eylül ayın da T K İ de işe girdim 412 tl yevmiyem birinci gurup işçi olduğum için 60 tl deağırlık zammi ile 472 tl idi halen bodrolarımı saklarım bir yerde hata var ama.......
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