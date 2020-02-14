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Bakanlık harekete geçti! Kare pistonlu araç motoru tasarladı, yüzde 70 tasarruf sağlayacak

OTOMOTİV HABERLERİ  | 14.02.2020 10:18 | Son Güncelleme

Tekirdağ Oto Sanayi Sitesi'nde motor tamirciliği yapan ve 1978 yılında LPG'yi otomobilde kullanma fikrinin mucidi olarak tanınan Halit Avcıoğlu'nun (69), yerli ve milli biri kare pistonlu diğeri yuvarlık pistonlu olmak üzere iki araç motoru tasarlaması büyük ilgi gördü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın talimatı ile Avcıoğlu ile görüşüp, motor üzerinde inceleme yapan heyet, ön raporunda olumlu görüş bildirdi.

Tekirdağ Oto Sanayi Sitesi'nde motor tamirciliği yapan ve 1978 yılında LPG'yi otomobilde kullanma fikrinin öncüsü olarak tanınan Halit Avcıoğlu, o dönem kamuoyunda büyük ilgi gördü.

Kare pistonlu araç motoru tasarladı, yüzde 70 tasarruf sağlayacak

Dünya üzerinde böyle bir tasarım yok. Bunu çok araştırdım. Bu işin uzmanlarına sordum şaşırdılar. Bu motorla 1 litre benzin ile 100 kilometre yol kat edilebilecek. Bu tasarımda karbüratör yok, enjektör yok. Bu motor benzini buharlaştırıp yakacak. Kesinlikle hava kirliliği yaratmayacak bir motor olacak" dedi.
Avcıoğlu, bilinen motor arızalarının yeni tasarladığı motorda olmayacağını ve uzun ömürlü olacağını savunarak, "Bu motorun tamiri gerekmeyecek. Aküler nasıl değişiyor ise çanta gibi yerinden alınıp yenisi konulabilecek. Bir motorun kompresörü ne kadar iyi ise o kadar güçlü olur" dedi.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
Avcıoğlu'nun tasarımını Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) gündeme getirmesinin ardından kendisine yoğun ilgi gösterilirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği, Namık Kemal Üniversitesi devreye girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın talimatı üzerine AK Parti Tekirdağ il yönetiminden Bekir Kiremitçi, Bayram Başelma, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçıl ile Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Teknokent Güney Genel Müdürü Prof.Dr. Bülent Eker, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Motor Bölümü bölümü öğretim üyesi, Dr. Erdal Kılıç, KOSGEP Tekirdağ Güney İl Müdürü Esin Sayın, sanayi sitesine giderek, Halit Avcıoğlu ile görüştü. Avcıoğlu, tasarladığı motorun tüm ayrıntılarını heyete anlattı.

RAPOR HAZIRLANDI

RAPOR HAZIRLANDI
Motor ustası Avcıoğlu'nun görüşleri alan ve tasarladığı motor üzerinde incelemelerde bulunan heyet ön bir rapor hazırlayarak, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'a sundu. Konuyla ilgili hazırlanacak kapsamlı raporun ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a sunulacağı belirtildi. Heyetin yaptığı ilk incelemede motor üzerinde olumlu görüş bildirdiği öğrenildi.
Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent Eker, hazırladıkları raporu Valiliğe sunduklarını söyledi. Hazırlanan raporda şu görüşlere yer verildi:
"Bu incelemeler sonucunda motor aksamını krank mekanizması ve yanma ünitesinin özgün özellikte olduğu ve bunun seri imalat aşamasında geliştirilmesi durumunda motor veriminin benzer özellikte bulunan motorlara oranla avantajlı olabileceği düşünülüyor. Motorun diğer aksamları ve motorun araç üzerinde yerleştirileceği yer, göz önüne alındığında boyutsal açıdan avantajlar içereceği ve bunun yanın da yerli ve milli imalatın yapılması ile birlikte ülkemizi uluslararası alanda başarı ile temsil edebilir.
Yapılan değerlendirme sonucunda motorun çalışma karakteristikleri elde edildikten sonra daha net görüşler ortaya çıkacağı umulmaktadır. Ancak bu aşamada emek ve düşüncenin birleştirilerek yıllardır bu konu da çalışan ve çalıştığı ortamlarda zorlukla karşılaşan Halit Avcıoğlu'nun bu çabasının desteklenmesi gerektiği ve bilimsel açıdan takviye edilerek Ar-Ge özelliklerinin artırılması ile ülkemiz önemli bir kazanıma kavuşacaktır.
Hali hazır da bu motor üzerinde çeşitli kaynaklara ilgi odağı olması pazarda da önemli kazanımları beraberinde getireceği ve yine şehir içi ulaşımda kullanılacak küçük yapılı otomobillerin motor aksamı olarak değerlendirilebileceği görülmüştür. Üzerinde çalışmaların sürdürülebilmesi ile sanayimize motor boyutun da önemli katkılar yapacağı tahmin edilmektedir." KAYNAK:DHA
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Anahtar Kelimeler:
LPG, tasarruf,

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