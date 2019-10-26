FİNANS

Golf 8 tanıtıldı! 2020 yeni Volkswagen Golf 8 özellikleri: Tasarım ve amblem değişti

OTOMOTİV HABERLERİ  | 26.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Golf 8 resmen tanıtıldı. Türkiye'de ve dünyada en çok satan modeller arasında yer alan Alman devi Volkswagen'in en son modeli yeni Golf 8'i dış tasarımı ve değişen amblemiyle dikkat çekti. 2020 model yeni Golf 8 modeli dijital ve teknolojik donanımlarıyla beğeni kazanırken, Golf 8 Türkiye satış fiyatı merak ediliyor. İşte 2020 model yeni Golf 8'in tüm özellikleri...

Wolkswagen'in yeni modeli Golf 8 tanıtıldı. Alman otomotiv devi Volkswagen'in yıllardır en çok tercih edilen modellerinden biri olan Golf'ün 8. nesli Volkswagen CEO'su Herbert Diess tarafından Almanya'nın Wolfsburg'daki Volkswagen tesisinde tanıtıldı. Diğer Golf'lere oranla daha dijital ve teknoloji donanımlarla dikkat çeken 2020 model yeni Volkswagen Golf 8'de yeni tasarım ve yeni amblem hayran bıraktı. Yeni Golf 8'de 11 farklı motor seçeneği içinde 5 hibrit motor da kullanıcılara sunulurken; Trendline, Comfortline ve Highline olarak adlandırılan donanım seviyeleri artık Golf, Life ve Style olarak isimlendirilecek.

GOLF 8 FİYATI (GOLF 8 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?)

2020 model yeni Volkswagen Golf 8'in fiyatı şimdiden merak konusu olurken, otomobil kullancıları şimdiden "Golf 8 Türkiye fiyatı ne kadar?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. Alman devi Golf 8 fiyatını henüz açıklamazken, duyuru yapıldığı andan itibaren yeni Golf 8'in fiyatı haberimizde yer alacak.

YENİ GOLF 8'İN ÖZELLİKLERİ

GOLF 8 MOTOR SEÇENEKLERİ

Şimdiye kadar 35 milyondan fazla satan modelde 11 farklı motor seçeneği içinde üçü hafif, ikisi plug-in olmak üzere 5 hibrit seçeneği bulunuyor.

Yeni Golf 8, Golf 7'de kullanılan motor seçenekleri ile satışa sunulacak. 1.0lt turbo TSI motorlar, 90 veya 110 beygir güce sahip. 1.5lt benzinli turbo TSI motorlar ise, sırasıyla 130 ve 150 beygir güç sunacak.

Uzunluğu 4284 mm'ye çıkarılan Golf 8'in genişlik, yükseklik ve aks mesafesi değerleri ise sırasıyla 1789, 1456 ve 2636 mm olarak açıklandı. Yeni Golf'ün içindeki değişiklikler dikkatlerden kaçmazken, bir önceki nesline göre ön ve arka lamba grubundaki daha modern değişiklikler araca daha sportif bir hava katmış.

GOLF 8 TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Standart olarak manuel vitesle gelen Golf'te, DSG'li versiyonların vites kolu oldukça küçültülmüş ve şık bir tasarıma sahip.

210 km/s hıza kadar çalışan Travel Assist ise sürücüden yönlendirme, fren ve gaz fonksiyonlarını devralıyor. Bir diğer büyük yenilik ise Golf 8 kullanıcılarının satın alımdan sonra We Upgrade özelliği sayesinde araçlarına daha sonradan adaptif hız sabitleyici, Light Assist adlı far kontrolleri, navigasyon, akıllı telefon bağlantısı ve Wi-Fi hotspot ekletebilecek olması.

Yeni jenerasyonda analog göstergelerden vazgeçen Volkswagen, geçtiğimiz yaz Frankfurt'ta tanıttığı ID3 sistemini kullanıyor. Üstelik bu dijital değişim aracın fiyatına bir ekleme getirmeyeceği belirtiliyor.

Touareg'den tanıdığımız Innovision Cockpit düzenini benimseyen Golf 8, 10.25 inç boyutlu dijital gösterge paneli ve 8.25 inç boyutlu multimedya ekranı yekpare şekilde geliyor.

Panelin üst kısmına taşınan far kontrolleri de dokunmadık olarak tasarlanmış. Aynı bölümden ön ve arka cam ısıtma ayarları da yapılabiliyor.

DONANIM SEVİYELERİNİN İSİMLERİ DEĞİŞİYOR

Yeni Golf ile birlikte Trendline, Comfortline ve Highline olarak adlandırılan donanım seviyeleri artık Golf, Life ve Style olarak isimlendirilecek.

Giriş seviyesi Golf'te bile LED ön farlar, LED stoplar, anahtarsız çalıştırma, dijital gösterge paneli, 8.25" boyutlu bilgi eğlence sistemi ekranı, otomatik klima, şerit takip asistanı, ön bölge asistanı, yaya koruma sistemi ve diğer araçlarla ve trafik altyapı sistemleriyle iletişim kurabilen Car2X standart olacak.

Life seçeneğinde kablosuz şarj, 10 renkli ambiyans aydınlatması, ön kol dayama, Park Pilot ve City Light gibi donanımlar yer alırken, en üst versiyon Style'da sürücü tarafı elektrikli spor koltuklar, 32 renkli ambiyans aydınlatma, deri direksiyon, köşe dönüş özellikli LED ön farlar, kayar sinyal lambalarına sahip LED stoplar, 3 bölgeli klima, Travel Assist gibi ekstralar ekleniyor.

PARTNER Erotik film yönetmeninde tartışma yaratacak sözler: Porno filmlerde kadınlar... Erotik film yönetmeninde tartışma yaratacak sözler: Porno filmlerde kadınlar...
6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı
İkinci el otomobil alacaklar dikkat!İkinci el otomobil alacaklar dikkat!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Volkswagen Volkswagen Golf 8 Golf golf 8 2020 golf yeni golf yeni Golf 8 Golf 8 özellikleri Golf 8 motor Golf 8 tasarımı Golf 8 fiyatı Golf 8 türkiye fiyatı

En Çok Okunan Haberler

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

Bunu yapmayan yandı!

Bunu yapmayan yandı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 72 yorum
Önü japon arabalarına benzemiş, corolladan esinlenilmiş.
yaa sende yap arkası toyota önü ferrari yanı mazda solu jaguar yeterki sende yap elinizden gelmeyen birşeyi yorumlamayın bırak o yorumu ford audi yapsın
Coralla araba değil bunun yanında
bravo bende önden Corolla ya benzettim.
@atakanturkkk corolla dünyanın 1 numarası vw sadece avrupa ve turkiyede satıyo
@atakanturkkk ne alaka daha tespitte bulunmuş arkadaş
Neye benzediğinden ziyade yanlış yazılmadı ise 2 paket, giriş seviyesinde tabiki led güvenlik önlemleri içeren teknoloji olacak olmamas abes lüks isteyenler ise deri koltuk yok kapı altı aydınlatma yok zıplayan ışık dans eden ses sistemş ekletebilir oda üst seğmenti olsun. Yani 9 airbek abs esp... Ekstra olmamalı
hangi arabaya benzetirseniz benzetin golf c segment araçlarda herzaman öncü olmuştur.
En az 250 kağıt
hep aynı şekil yıllardır
ne yapsın insan şekli mi versin
versin :)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TŞOF'tan sürücülere 'araçlarda kış bakımı' uyarısı

Sürücülere önemli uyarı!

İkinci el otoda en çok tercih edilenler belli oldu

İkinci el otoda en çok tercih edilenler belli oldu

Fiat Chrysler ile Peugeot birleşiyor, dünyanın 4. otomotiv devi doğuyor

İki dev birleşiyor!

Otomotivde 2. el satışlarında 'teker dönüyor'

Otomotivde 2. el satışlarında 'teker dönüyor'

Yerli otomobilde ön gösterim aralık ayında

Merakla bekleniyordu! Tarih yaklaşıyor...

Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği iki model belli oldu

Türkiye'de üretilecek iki model belli oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.