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İkinci el araçlarda ‘ekleme’ oyununa dikkat

OTOMOTİV HABERLERİ  | 22.11.2019 10:24 | Son Güncelleme

İkinci el araç almak isteyenlerin son günlerde yaşadığı en büyük sorunların başında 'ekleme' araçlar gelirken, uzman eksperler vatandaşları dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Hurda araçların çeşitli bölgeleri kesilerek, başka bir araç ile birleştirilmesinin anlaşılması çok zor oluyor. Kullanılmayacak halde olan aracın çeşitli bölgeleri kesilerek kazalı başka bir araca ekleniyor. Dolandırıcıların bu yöntemi sayesinde aracın kazalı olduğu anlaşılmıyor. Bazı eksperler tarafından bile fark edilemeyen ekleme işleminden dolayı vatandaşlar dert yanıyor. Yetkililer, özellikle araç almak isteyen vatandaşların güvenilir eksperleri tercih etmesi gerektiğini söylüyor.

'PROFESYONELCE YAPILAN İŞLEMLERİ BİZLER BİLE ZOR BULUYORUZ'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan oto eksper uzmanı Murat Çevik, profesyonelce yapılan ekleme işlemlerini bulmakta zorlandıklarını ifade etti. İkinci el araç alacakları uyaran Çevik, "Eklemeli araçlarda kapı iç fitillerinde veya direk bölgelerinde yapılan işlemler yetkililer tarafından tespit edilebiliyor. Biz burada özellikle; fren sistemlerine, lastiklere, airbage, şase, değişen akşamlara ve aracın parçalanıp parçalanmadığına bakıyoruz. Özellikle marşpiyer eteklerine dikkat etmek gerekiyor. Çünkü genelde buralarda ekleme ve kesim yapılıyor. Bunları da kapı fitillerini çıkararak görebilirler. Ekspertizlere gidilmesini tavsiye ediyoruz. Profesyonelce yapılan işlemleri bazen bizler bile zor buluyoruz. Çünkü karşıdaki kişi de bu işte profesyonel olmuş. Eklemeleri birebir yaptıkları için bizim cihazlarımız bile anca tespit edebiliyor. Son dönemde en çok ekleme araçlardan sorun yaşanıyor. Bu durumdan çok mağdur var, çok fazla şikâyet var. Satış sonrasında mahkemeye kadar taşınan olaylar yaşanıyor, anlaşılamayan detaylar yapabiliyorlar. Ekleme araçlardaki olumsuzlukları bazı ekspertizler bulamadığı için vatandaşların bulması mümkün değil" diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el otomobil ekleme

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