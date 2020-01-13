İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çok tercih edilenler belli oldu

Lüks ve ultra lüks segmentte yaklaşık 95 bin araç satıldı

2019'da ikinci el online pazarda yüzde 48,8'lik payla en çok C segment araçlar satıldı. Ardından yüzde 26,5 ile B segment ve yüzde 16,8'le de D segment sıralandı. Lüks sınıfını temsil eden E ve F segmentlerinin payı ise 7,3 olarak belirlendi. Segmentlere bakıldığında 2019 yılı 2. el online pazarda, A segmentinde toplam 8 bin 80 adet araç satıldı. Segmentin lideri bin 924 adet ile Hyundai oldu. B segmentinde ise toplam 343 bin 360 adet araç satılırken, segmentin lideri 89 bin 336 adet ile Renault oldu. C segmentinde ise toplam 633 bin 232 adet araç satılırken, Renault 93 bin 310 adet ile yine ilk sırada yer aldı. 2019 yılı ikinci el online pazarda, D segmentinde toplam 218 bin 403 adet araç satıldı. Segmentin lideri 63 bin 690 adet ile VW olarak kayıtlara geçti. E segmentinde toplam 83 bin 485 adetlik artışta, 5 bin 152 adetlik paya sahip olan BMW lider olurken, F segmentinde ise toplam 11 bin 460 adetlik satışta, 3 bin 508 adet paya sahip Mercedes-Benz başı çekti.