İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çok tercih edilenler belli oldu

Türkiye ikinci el online otomotiv pazarında geçen yıl en çok tercih edilen marka 240 bin 870 adet satış ile Renault olurken, bunu 239 bin 700 adetle Volkswagen (VW) ve 177 bin 464 adetle Ford izledi.
İkinci el otoda 'en çok tercih edilenler' belli oldu
AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) 2'nci el online pazar raporundan derlediği bilgilere göre, Türkiye ikinci el online pazarında geçen yıl 1 milyon 771 bin 257 adet satış gerçekleşti. Böylece pazar önceki yıla kıyasla yüzde 10 büyüdü.
Yalnızca bu yılın aralık ayına bakıldığında ise 2'nci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 176 bin 194 adet satış gerçekleşti. Satışlar geçen senenin aralık ayına göre yüzde 27 artış gösterdi.
2019 yılında ikinci el toplam online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 73,3, hafif ticari araçların payı da yüzde 26,7 oldu.
İşte 2019'da ikinci el online otomotiv pazarında en çok tercih edilen markalar
CLİO (RENAULT ) 49 BİN 507
COROLLA (TOYOTA) 36 BİN 564
Lüks ve ultra lüks segmentte yaklaşık 95 bin araç satıldı
2019'da ikinci el online pazarda yüzde 48,8'lik payla en çok C segment araçlar satıldı. Ardından yüzde 26,5 ile B segment ve yüzde 16,8'le de D segment sıralandı. Lüks sınıfını temsil eden E ve F segmentlerinin payı ise 7,3 olarak belirlendi.
Segmentlere bakıldığında 2019 yılı 2. el online pazarda, A segmentinde toplam 8 bin 80 adet araç satıldı. Segmentin lideri bin 924 adet ile Hyundai oldu. B segmentinde ise toplam 343 bin 360 adet araç satılırken, segmentin lideri 89 bin 336 adet ile Renault oldu. C segmentinde ise toplam 633 bin 232 adet araç satılırken, Renault 93 bin 310 adet ile yine ilk sırada yer aldı.
2019 yılı ikinci el online pazarda, D segmentinde toplam 218 bin 403 adet araç satıldı. Segmentin lideri 63 bin 690 adet ile VW olarak kayıtlara geçti. E segmentinde toplam 83 bin 485 adetlik artışta, 5 bin 152 adetlik paya sahip olan BMW lider olurken, F segmentinde ise toplam 11 bin 460 adetlik satışta, 3 bin 508 adet paya sahip Mercedes-Benz başı çekti.
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