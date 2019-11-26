Kış lastiği için son 4 gün! 625 lira cezası var

1 Aralık 2019 ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında ülke genelinde sürücülerin ticari araçlarına kış lastiği takmak zorunda olduğunu ifade eden Aktürk, “İlimiz envanterine kayıtlı yaklaşık 80 bin araç bulunmaktadır. Yine kayıtlarımızda bunlardan 6 bin tanesinin ticari araç olduğunu biz bilmekteyiz. Ticari araçların belirtmiş olduğum 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kışlık lastik olması mecburidir. Ama diğer hususi araçlarda mecburi değildir, tavsiye niteliğindedir" dedi.

'43 İLİN GEÇİŞ GÜZERGAHINDAKİ KRİTİK NOKTALARDA UYGULAMA YAPILACAK'

Aktürk, şöyle konuştu: “1 Aralık itibariye tüm ülkede olduğu gibi şehrimizde ve iller arası yollarımızda kontrollerimizi yapacağız. 43 ilin geçiş noktasında olan ilimiz karayollarımız bu manada kontroller açısından büyük önem arz etmektedir. Bizim yollarımızda kritik denilen bölgelerimiz vardır. Kara noktalarımız vardır. Özellikle Kırıkkale-Ankara karayolumuzdaki Irmak virajlar, yine Kalecik Kavşağı dediğimiz kavşağın civarı, Kırşehir yolu güzergahındaki Hasandede rampalarımız, Rafineri Kavşağımız, yine Çorum yolu istikametinde yağlı rampalarımız, Aytaç virajları dediğimiz virajlı bölgemiz. Bizim kara noktalarımız olan özellikle de kışın sürücülerimizin dikkatsizliği ve tedbirsizliği neticesinde kazaların bolca yaşandığı noktalarımız. Biz bu noktalarda kışın özellikle kazaların engellenmesi adına özellikle ticari araçlardaki kış lastiklerinin denetimini yapacağız.”

'KIŞLIK LASTİĞİ TAKACAK YA DA TRAFİKTEN MEN EDİLMESİ SAĞLANACAKTIR'

2019’un geçerli kurallarına göre 2918 sayılı Karayolları Trafik Kuralları 65/a maddesi gereğince 625 Türk Lirası para cezası uygulanacağını belirten Aktürk, “Uygulayacağımız cezalardan sonra da aracın normal şartlarda lastiğinin kışlık lastik olmadan yola devamına müsaade etmeyeceğimiz için vatandaşı da mağdur etmemek adına en yakın yerleşim yerine gidene kadar kendisine bir izin belgesi tanzim edip, vereceğiz. En yakın vermiş olduğumuz belgeden daha ileriye de giderse kayıtlarında daha önce de işlem yapıldı, kendisine izin verildiği görüldüğünden dolayı daha ilerisine gitmeyecek ya kışlık lastiğini takacak ya da trafikten men edilmesi sağlanacaktır” diye konuştu.