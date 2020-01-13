FİNANS
  4. Otomobil alacaklar dikkat! 2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti

Otomobil alacaklar dikkat! 2020 model otomobillerin fiyatı uçtu, vatandaşlar 2. el oto pazarına akın etti

OTOMOTİV HABERLERİ  | 13.01.2020 09:51 | Son Güncelleme

Bursa'da pazar günü vatandaşlar sabah erken saatlerde istedikleri aracı alabilmek için oto pazarına akın etti. Sıfır otomobiller gibi 2.el araçlara yapılan zamlar alıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

2019 yılında cazip teklifler ve düşük faiz sıfır araç alımını yoğunlaştırınca otomotiv piyasası hareketli günler yaşadı. Bankalar taksitlerini arttırıp, firmalar da özel kampanyalar yapınca otomobil piyasasında 2019 yılının son ayında satışlar patladı.

Piyasada cazip fiyatlı sıfır araçların tükenmesi, 2020 yılına zamlı başlanmasıyla 2.el otomobil satışları hız kazandı.
Sıfır otomobil almak isteyenlerin beğendikleri araç için 2 ay sıra beklemesi 2.ele olan ilgiyi arttırdı. Ancak bir önceki aya göre yeni yılda ikinci el otomobiller de en az 5 bin lira zamlandı.
Bursa Oto Pazarı'nda ise hareketlilik sabah erken saatlerde başladı. Sıfır araçların pahalı ve tükenmesiyle birlikte vatandaşlar soluğu ikinci el araçlarda aldı.
Sabah saatlerinden itibaren en iyi aracı alabilmek için oto pazarına akın eden vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Sayısız aracın olduğu pazarda vatandaşlar, hangi aracı alma konusunda ise kararsız kalıyor.
Alıcılar, son zamanlarda ikinci el piyasasında çok yüksek artış olduğunu söyledi. Oto pazarında müşteri bekleyen Cemil Çelikyürekli, "Sıfır otomobillerde fiyatlar yükselince bu durum ikinci ele de yansıyor.
Bir, bir buçuk ay önce 42 lira dediğimiz araçlara şu anda 48 lira diyoruz. Araçlarda kilometrelerin oynanmamasına, önden hasarlı olmamasına çok dikkat ediliyor. Çok fazla hasar kaydı çıktığı zaman vatandaşlar aracı almaktan vazgeçebiliyor.
Müşterimiz, ikinci el araç alıyor. Bunların başına bir şeyler gelmiş olabiliyor. Biz de onlara en iyi şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Devletin yapmış olduğu KDV, ÖTV indirimleri vardı. Bunlarla beraber kıpırtı gelmişti. Kampanyanın bitmesiyle sıfır araçlara çok zam geldi.
Sıfırlar yükselince ikinci elde de çok artış oldu. 2010 model bir araç, 65 bin lira civarında. Yaş sınırlaması olduğu için de kredi çekilemiyor. İnsanlar kredi çekip, araç alması için sınırın kalkması gerekiyor. 5 yaşında bir araba ise 100 bin lirayı geçiyor. İnsanlar sonra araç alamıyor" dedi.
Aracı inceleyen İsmail Türker ise, "Bu baktığım araçta 2 parça boya var. Önemli olan aracın güzel olması. İkinci elde fiyat artışı var.
Fiyatlar şu anda değerinin üzerinde. İhtiyacı olan satmaya geldiğinde daha ucuz oluyor. Piyasada çok satıcı var, ancak alıcıların mali durumları sebebiyle alışveriş istenen düzeyde değil" şeklinde konuştu. KAYNAK:İHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa, ikini el otomobil, zam,

En Çok Okunan Haberler

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

O ücreti yatırmadı, tazminattan oldu

O ücreti yatırmadı, tazminattan oldu

10 otomobilden 7'sinde tercih o!

10 otomobilden 7'sinde tercih o!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobile ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

LPG'li araç sahiplerine önemli uyarılar

LPG'li araç sahiplerine önemli uyarılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Türkiye'nin Otomobili' yurt dışında tanıtıldı

'Türkiye'nin Otomobili' yurt dışında tanıtıldı

Japon şirketi Takata, 10 milyon hava yastığını geri çağırdı

10 milyon hava yastığını geri çağırıldı

Otomobil mezarlığına döndü! Araçların hepsi çürümeye terk edildi

Hepsi çürümeye terk edildi! Aralarında lüks araçlar da var

Ocak ayında alabileceğiniz en ucuz dizel otomobiller

Otomobil alacaklar dikkat!

TOGG'dan yerli otomobille ilgili yeni video

TOGG'dan yerli otomobille ilgili yeni video

İhracatı 2019'da da otomotiv taşıdı

İhracatı 2019'da da otomotiv taşıdı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.