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Otomobil devi Mercedes 600 bin aracı geri çağıracak

OTOMOTİV HABERLERİ  | 25.05.2018 14:25 | Son Güncelleme

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW) ürettiği araçlarda ortaya çıkan emisyon manipülasyon skandalı şimdi de Mercedes'e sıçradı. Mercedes, C ve GLD serilerinde emisyon değerleri gerçeği yansıtmadığı için 600 bin civarında aracı geri çağıracak.

Otomobil devi Mercedes 600 bin aracı geri çağıracak

Federal Motorlu Taşıtlar Kurumu (KBA), yapılan araştırmada Mercedes'in C ve GLD serilerinde somut şüpheler olduğunu, egzoz sisteminde emisyon manipülasyonu olduğunu ve araştırmaların devam ettiğini duyurdu.

Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, Federal Motorlu Taşımacılık otoritesine Mercedes’te derhal başka şüphelenilen vakaların soruşturması için talimat vererek, araçların geri çağrılmasını istedi. Bakan Scheuer, olay üzerine Daimler CEO'su Dieter Zetsche'yi Berlin'de çağırarak durum hakkında görüşeceğini açıkladı.
Alman medyası, Mercedes'te ortaya çıkan emisyon spekülasyonunu VW'den sonra ortaya çıkan ikinci büyük skandal olarak nitelendiriyor. İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mercedes Volkswagen emisyon

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