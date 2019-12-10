FİNANS

Otomobilde yeni yıl öncesi indirim kampanyalarında son 20 gün

OTOMOTİV HABERLERİ  | 10.12.2019 11:37 | Son Güncelleme

Otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki paylarını artırıp 2019 satış hedeflerini tutturmaya çalışan firmalar, aralık ayı başında duyurdukları kampanyaları yılın tamamlanmasına sayılı günler kala daha da zenginleştirdi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki paylarını artırarak 2019 satış hedeflerini tutturmaya çalışan otomobil firmaları, aralık ayında devreye koydukları kampanyaları, yılın tamamlanmasına sayılı günler kala daha da genişletti.

AA muhabirinin, Türk otomobil pazarında faaliyet gösteren bazı yerli ve yabancı markaların duyurularından derlediği bilgilere göre, aralık ayı, pazardaki payını büyütmek için cazip kampanyalarını devreye alan markaların rekabetiyle geçiyor.

Üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" kapsamında aralık ayına özel fırsatlar sunan birçok yerli ve yabancı firma, "hurda araç teşviki", "sıfır faiz", "36 aya varan vade seçenekleri", "takas indirimi" gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.


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Anahtar Kelimeler:
otomobil kampanya Fiat Renault ford toyota

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