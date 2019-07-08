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'Otomotiv düşüşe rağmen ihracatta lider'

OTOMOTİV HABERLERİ  | 08.07.2019 11:27 | Son Güncelleme

Türkiye otomotiv sektörü, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 düşüşle 2,2 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla sektörde yaşanan daralmaya rağmen, dış satımda liderliğini korudu.

'Otomotiv düşüşe rağmen ihracatta lider'

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, otomotiv endüstrisi, bayram tatiline rağmen ihracatta liderliğini sürdürdü.

Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan ve dış satımda yüzde 19 pay ile önde gelen otomotiv sektörünün, haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 düşüşle 2,2 milyar, yılın ilk 6 aylık ihracat ortalaması ise 2,5 milyar dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, hazirandaki ihracat kaybının bayram tatili nedeniyle 2 iş günü eksik çalışılmasından kaynaklandığını aktardı.

Yılın ilk yarısında avro/dolar paritesi kaynaklı ihracat kaybının 850 milyon doları aştığına dikkati çeken Çelik, "Bununla birlikte haziranda parite kaynaklı kayıp, önceki aylara göre daha düşük oldu. Yılın ilk yarısında ihracat ortalamasında ise 2,5 milyar dolar seviyesini yakaladık. Haziran ayında tüm ana ürün gruplarında ihracat düşüşü yaşandı. Türkiye otomotiv endüstrisi, haziran ayında yüzde 14 düşüş yaşamasına rağmen ihracatın lider sektörü olmayı sürdürdü." değerlendirmesinde bulundu.
Aylık bazda Fransa, yarı yılda Almanya lider

Bu arada, haziranda Fransa, yüzde 45'lik artışla 354 milyon dolarlık dış satımla aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülke konumuna geldi. Fransa’ya olan artışta binek otomobiller grubundaki yüzde 107 ve otobüs-minibüs-midibüs grubundaki yüzde 48’lik artış etkili oldu. Fransa’ya yılın ilk yarısındaki ihracat 1 milyar 773 milyon doları buldu.

En büyük ikinci pazar Almanya’ya ise ihracat geçen yıla göre haziranda yüzde 17 azalışla 318 milyon dolar oldu. Almanya’ya yönelik düşüşte tedarik endüstrisi ihracatının yüzde 26 gerilemesi etkili oldu. Almanya, yılın ilk yarısında 2 milyar 200 milyon dolar ile otomotiv ihracatında en büyük pazarı olurken, aynı dönemde bu ülkeye gerçekleştirilen dış satım yüzde 11 düştü.

Haziranda üçüncü büyük pazar olan İtalya’ya da yüzde 27 azalışla 213 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Haziranda önemli pazarlardan Hollanda’ya yüzde 170, ABD’ye yüzde 20, Fas’a yüzde 21, Danimarka’ya yüzde 38 ihracat artışı yaşandı.

ABD’ye ihracat artışı binek otomobillerdeki yüksek oranlı dış satımdan kaynaklandı. Hollanda’ya olan artışta da eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 661, binek otomobiller ihracatının da yüzde 103 artması etkili oldu.

Otomotivde, geçen ay ülke grubu bazında en büyük pazar konumundaki Avrupa Birliği'ne ihracat yüzde 14 düşüşle 1 milyar 756 milyon dolar olurken, AB ülkeleri grup bazında ihracatta yüzde 80 pay ile ilk sırada yer aldı.

Geçen ay otomotiv ihracatında, Orta Doğu ülkelerinde yüzde 19, diğer Avrupa ülkelerinde yüzde 36 düşüş yaşanırken, Serbest Bölgelerde ise yüzde 107 artış gerçekleşti.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
otomotiv sektörü iharcat

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