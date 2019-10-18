Tesla, Çin’den üretim lisansı aldı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'de üretim yapmak için izin aldı.

Tesla Ekim başında, üretim ve teslimatın üçüncü çeyrekte rekor seviyeye ulaştığını belirtti. Buna göre;

-Model S/X, 16 bin 318

-Model 3, 79 bin 837 adet üretilirken teslim edilen araç sayısı 97 bine ulaştı.

Tesla ayrıca, üçüncü çeyrekte rekor net sipariş aldığını, dördüncü çeyreğe birikmiş siparişlerinde önemli ölçüde artışla girdiğini açıkladı ve hızla yükselen talebi karşılayabilmek için üretim artışına odaklandığını açıkladı.

KAYNAK:DHA



