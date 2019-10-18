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Tesla, Çin’den üretim lisansı aldı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 18.10.2019 13:33 | Son Güncelleme

Elektrikli araç ve elektrikli araç motor parçaları tasarlayan, üreten ve satan ABD’li şirket Tesla, Çin’den üretim iznini aldı. Şirket, elektrikli araçlarını dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan ülkede üretmeye yakın zaman içerisinde başlayabilir.

Tesla, Çin’den üretim lisansı aldı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'de üretim yapmak için izin aldı.

Tesla Ekim başında, üretim ve teslimatın üçüncü çeyrekte rekor seviyeye ulaştığını belirtti. Buna göre;

-Model S/X, 16 bin 318

-Model 3, 79 bin 837 adet üretilirken teslim edilen araç sayısı 97 bine ulaştı.

Tesla ayrıca, üçüncü çeyrekte rekor net sipariş aldığını, dördüncü çeyreğe birikmiş siparişlerinde önemli ölçüde artışla girdiğini açıkladı ve hızla yükselen talebi karşılayabilmek için üretim artışına odaklandığını açıkladı.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
elektrikli araç tesla

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