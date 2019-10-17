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Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

OTOMOTİV HABERLERİ  | 17.10.2019 15:14 | Son Güncelleme

Gümrüğe takılan yüzlerce araç Ticaret Bakanlığı tarafından e-ihale yöntemiyle satışa sunuyor. Hangi otomobil kaç liraya satılıyor? İşte Ticaret Bakanlığı'nın e-ilahel yoluyla sattığı otomobiller ve fiyatları...

Ticaret Bakanlığı yüzlerce araç e-ihale yöntemiyle satışa sunuyor.

İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor. İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75’idir.

İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.

Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var. 

**İŞTE SATILIK OTOMOBİLLER VE FİYATLARI...**


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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı e-ihale

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