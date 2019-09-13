FİNANS

Tofaş üretime ara veriyor!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 13.09.2019 14:10 | Son Güncelleme

Otomotiv sektöründeki daralma sebebiyle Tofaş otomobil fabrikası Ekim ve Kasım ayında çalışma sürelerini ve üretim sayısını azaltacak.

Tofaş üretime ara veriyor!

Tarihinde ikinci kez en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaşan ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'a varan oranda ayın en yüksek artış oranına ulaşan otomotiv sektörü, iç pazarda sıkıntılı günler yaşıyor. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019'un 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,66 daraldı.

Bu yaşananlar, ellerinde stokları artan otomobil fabrikalarını da planlarını yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

Otomotiv devi Tofaş ise ilk tedbiri açıkladı. Alınan bilgiye göre, Tofaş bazı hatlarda, Ekim ve Kasım aylarında 5 haftada 4 gün, 1 haftada da 3 gün çalışacak. 1 hafta ise üretime ara verilmesi planlanıyor. Fabrikanın planlamasında üretim öngörülerinde de düşüş olduğu ifade ediliyor.

AĞUSTOS AYINDA DA 21 GÜN ÜRETİM YAPILMIŞTI

Tofaş Fabrikası'nda yıllık düzenli izin dolayısıyla Ağustos ayında 21 gün üretim yapılmamıştı.

Türkiye'nin 4. büyük sanayi kuruluşu olan ve yıllık 450 bin otomobil üretim kapasitesi bulunan fabrika, 5-25 Ağustos tarihlerinde nöbetçi personel ile fabrikada bakım ve revizyon çalışmaları yapmıştı. Nisan ayında ise Tofaş Otomobil Fabrikası'nın 3 vardiya olan çalışma sistemi 9 bin işçiden 7 bine düşünce 2 vardiyaya inmişti. Ayrıca 2019 yılında emeklilik, askerlik veya başka sebeplerle ayrılanların da yerine işçi alınmadı.

KAYNAK:İHA

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Bu otomobiller ilk kez görücüye çıktıBu otomobiller ilk kez görücüye çıktı
Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TOFAŞ üretim üretim azaltma

En Çok Okunan Haberler

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Pegasus dev şirketi satıyor

Pegasus dev şirketi satıyor

Merkez Bankası açıkladı! Temmuz'da rekor kırıldı

Merkez Bankası açıkladı! Temmuz'da rekor kırıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en büyük Otomobil Fuarı IAA Frankfurt'ta açıldı

Bu otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

İşte Frankfurt Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan modeller

Hibrit şov! İşte geleceğin otomobilleri

Araç sahibi olanlar dikkat! 15 günlük sigortayla ilgili yanlış bilgilendi

Araç sahibi olanlar dikkat! 15 günlük sigortayla ilgili yanlış bilgilendi

Hurda araçta ÖTV indirimi yıl sonunda bitiyor

Binlerce araç sahibine uyarı: Yıl sonunda bitiyor

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı (Eylül otomobil kampanyaları)

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.