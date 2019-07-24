Tofaş yıllık izin dolayısıyla 5-25 Ağustos'ta üretim yapmayacak

Tofaş yıllık düzenli izin dolayısıyla Ağustos ayında 21 gün üretim yapmayacak.

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre 5-25 Ağustos tarihlerinde nöbetçi personel ile fabrikada bakım ve revizyon çalışmaları yapılacak.

KAYNAK:REUTERS

