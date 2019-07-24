FİNANS

Tofaş yıllık izin dolayısıyla 5-25 Ağustos'ta üretim yapmayacak

OTOMOTİV HABERLERİ  | 24.07.2019 09:31 | Son Güncelleme

Otomotiv devi Tofaş yıllık izin dolayısıyla üretime bir süre ara vereceğini duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada 5-25 Ağustos'ta üretimin 20 gün yapılmayacağı belirtildi.

Tofaş yıllık izin dolayısıyla 5-25 Ağustos'ta üretim yapmayacak

Tofaş yıllık düzenli izin dolayısıyla Ağustos ayında 21 gün üretim yapmayacak.

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre 5-25 Ağustos tarihlerinde nöbetçi personel ile fabrikada bakım ve revizyon çalışmaları yapılacak.

KAYNAK:REUTERS

İstanbul metrolarındaki ölçüm korkuttu! Tam 3 katıİstanbul metrolarındaki ölçüm korkuttu! Tam 3 katı
Resmen açıklandı! Yüzde 5'i satıldıResmen açıklandı! Yüzde 5'i satıldı
Otoparklar doldu, araçlar üst üste konmaya başladıOtoparklar doldu, araçlar üst üste konmaya başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TOFAŞ üretim

En Çok Okunan Haberler

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de

On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de

Memurların zam teklifi belli oldu!

Memurların zam teklifi belli oldu!

Türkiye Varlık Fonu'ndan önemli açıklama

Türkiye Varlık Fonu'ndan önemli açıklama

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Otomobil alacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar dikkat!

İcradan yarı fiyatına satılık Maserati

İcradan yarı fiyatına satılık Maserati

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çinli BAIC Group Daimler hisselerinin yüzde 5.0’ini satın aldı

Resmen açıklandı! Yüzde 5'i satıldı

Yediemin otoparkları doldu, araçlar üst üste konmaya başladı

Otoparklar doldu, araçlar üst üste konmaya başladı

Kocaeli'de günde 1561 araç üretildi

Türkiye'nin ana üssü! Günde 1561 araç üretildi

Honda Çin'deki 94 binden fazla aracını geri çağırdı

Otomobil devi 94 binden fazla aracını geri çağırdı

Otomotiv üretimi düştü, pazar daraldı

Otomotiv sektörü için kötü haber!

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.