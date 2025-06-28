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CHP’li isim isyan etti! Böylesi bir iddia ilk kez ortaya atıldı: ‘Eski Bakan Yardımcısı sekiz ayrı maaş alıyor’

Çift maaş tartışmaları gündemdeki yerini korurken CHP’li vekilin açıkladığı listede yer alan bir isim aldığı maaşlarla gündem oldu. 2019’da Ticaret Bakan Yardımcısı olan Rıza Turagay’ın görevden ayrılınca 8 şirketin “Yönetim kurulu üyesi” olduğu öne sürüldü. Yarım milyon maaş aldığı öne sürülen Turagay hakkında konuşan CHP’li Cevdet Akay isyan etti.

CHP’li isim isyan etti! Böylesi bir iddia ilk kez ortaya atıldı: ‘Eski Bakan Yardımcısı sekiz ayrı maaş alıyor’

AK Parti iktidarı döneminde bürokrasiye ve siyasete giren birçok ismin kısa zamanda “yıldızı” parladı. Geçen hafta TBMM’de “ballı maaş” dosyasını açıklayan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “Bakanlıktan çıkıp milyonluk ihaleyi verdiği şirkete yönetici olanlar var. Milletin değil yandaşın menfaati için çalışanlar var” dedi.

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; CHP’li Akay’ın işaret ettiği isimlerden birinin aldığı maaşlar ise oldukça dikkat çekti. Bu isimlerden biri de 20 Ocak 2019’da Ticaret Bakan Yardımcılığı’na atanan British American Tobacco (BAT) şirketinin CEO’su Rıza Tuna Turagay. Turagay’ın bakanlıkta görevi süresince birçok şirketle yakın ilişkiler kurduğu ortaya çıktı.

Öyle ki Turagay hem bakanlıktaki döneminde hem de ayrıldığı tarih olan Şubat 2023’ten bugüne birçok şirketin yönetim kurulu üyesi oldu. Rıza Turagay Bakan Yardımcılığı döneminde Şubat 2019’da Türkiye İhracat Kredi Bankası’nın (Eximbank) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev aldı.

Turagay ayrıca 2021’de de İhracatı Geliştirme A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atandı. Turagay bakanlıktaki görevinin ardından iki büyük lojistik şirketinden Horoz Lojistik ile Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği’nin yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı.

CHP’li Akay, Turagay’ın lojistik şirketlerinin yönetimlerine giriş aşamasında Eximbank’taki görevine işaret ederek, “Sayın Turagay bu şirketlere kredi vermiş midir” diye sordu.

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KANUNA AYKIRI BİR ATAMA

Şubat 2023’te Bakan Yardımcılığı görevinden alınan Turagay, Kasım 2023’te Dünya Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı. Kanuna göre kamu görevinden ayrılan biri, aynı alanda özel sektöre geçmek için 3 yıl beklemek zorunda. Turagay, 9 ay sonra göreve başladı.

CHP’li Akay, Turagay’ın bu önlenemez yükselişine tepki göstererek şöyle konuştu: “Bu kişi, kamu görevindeki deneyimlerini ve birikimlerini kullanarak mı bu pozisyonlara geldi, yoksa eski konumu ve bağlantıları sayesinde mi bu kadar çok koltuk elde etti. Her fırsatta, ‘adalet’ söylemiyle halkın karşısına çıkan bir iktidar, kamudan özel sektöre geçişlerdeki denetimsizliği göz ardı edemez. Bir kişinin, sekiz farklı kurumda aynı anda yönetim kurulu üyesi olması, kayırmacılık, çıkar ilişkileri ve etki ağı ile açıklanabilir. Halkın yoksullukla boğuştuğu dönemde, eski bir kamu görevlisinin bağlantılarını kullanarak haksız yere yarım milyona yakın maaş almasını hiçbir vicdan kabul etmez.”

İŞTE YÖNETİCİSİ OLDUĞU O ŞİRKETLER

  • Dünya Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi

  • Horoz Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

  • Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

  • Beylerbeyi İçecek Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

  • Efor Çay San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

  • Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

  • Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi

  • İş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı maaş ak parti
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Okuyucu Yorumları 32 yorum
haram katran olsun
Bunların hepsi gözü dopymaz AKP.
haram zehir zikkim.olsun
@yasarali_2025 bu olumsuz oy verenlerşn hepsi ocoe hepsinin süllesini …
Allah bildiği gibi yapsın piyasada o kadar çok üniversite mezunu olan ve işsiz kalan varki
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