FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

Dubai ile yarışıyoruz! Artık ilk tercih Türkiye değil, maliyeti 150 bin lirayı aştı, yabancı bile gelmiyor...

Tatil için mükemmel bir seçim olan Türkiye'de fiyatların yüksekliği artık yabancı turisti de zorlamaya başladı. 64 milyar dolar gelir beklenen turizm sektöründe otellerin boş olması dikkat çekiyor. Aynı zamanda eğlence sektöründen gelen uygunsuz görüntüler ile girdi maliyetlerin yüksek olması yabancı turistlerin Türkiye'den uzaklaşmasına neden oluyor.

Dubai ile yarışıyoruz! Artık ilk tercih Türkiye değil, maliyeti 150 bin lirayı aştı, yabancı bile gelmiyor...
Ezgi Sivritepe

Otellerin doluluk oranları bu sene sektör temsilcilerinin yüzünü güldürmüyor. Yabancı turist için bile 'pahalı ülke' konumuna gelen Türkiye için yaz sezonunu iç açıcı geçmeyecek gibi görünüyor. Artan fiyatlar, hizmet kalitesindeki gerileme ve eğlence kültüründeki rahatsızlık verici değişimler sebebiyle turistlerin Türkiye tercihi zayıflıyor.

iStock-1440399157 (1)

TÜRKİYE'DE TATİL CEP YAKIYOR

Enflasyon ile beraber tatil fiyatlarının bedeli de artmaya başladı. Buna göre, Türkiye'de yapılacak olan tatil fiyatı Dubai ile yarışmaya başladı, İspanya ve Yunanistan'ı geride bıraktı. Bugün dört kişilik bir ailenin Antalya veya Bodrum gibi destinasyonlarda beş gün tatil yapmasının maliyeti 150 bin lirayı aşıyor. Aynı tatil Yunanistan’da 80-100 bin lira, Mısır’da ise 60-80 bin lira arasında yapılabiliyor. Turistler için fiyatlar yerli turiste göre yüzde 20 oranında daha uygun olabiliyor ancak dört kişilik bir yabancı ailenin Türkiye tatili ortalama 4-5 bin avroyu buluyor.
iStock-1202673019 (2)

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği İzmir Başkanı Kıvanç Meriç, girdi maliyetlerinin yükseldiğini ve yabancı turistin tercih listesinden çıkmaya başladıklarını ifade ederek, "Devlet ve sektör olarak artık şunu kabul etmeliyiz: Türkiye, turizmde fiyat avantajını kaybetmiş bir destinasyon hâline geldi. Bu tabloyu tersine çevirmek için acil çözümlere ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

TURİZM 2025'E KÖTÜ BAŞLADI

iStock-1497396873

  • Türkiye 2024 yılında iyi bir sezon geçirdi, 56,7 milyon turist ağırladı. Bu rakamla İtalya’yı geride bırakarak 4. sıraya yerleşti. 2025 hedefi ise 65 milyon turist, 64 milyar dolar gelir. Bu hedef rakamı turist başına harcamanın 1.000 dolara ulaşması beklentisiyle oluşturuldu.

  • İlk 5 ayda Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı yüzde 0,15 düşüşle 17 milyon 781 bin oldu. Mayıs verileri ise geçen yıla göre yüzde 1,81 kayıp yaşandığını gösteriyor.

  • Rusya’dan gelen turist sayısı yüzde 5,2 azalarak 1 milyon 722 bine düştü. Almanya’dan gelen turist sayısında yüzde 18,1 azalma görüldü ve bu ülkeden 597 bin 348 kişi geldi. Aynı dönemde Bulgaristan’dan yüzde 3,2, İngiltere’den yüzde 0,6 turist azalması görüldü.

    iStock-490772286 (6)

  • Her yıl Bodrum’da yaşanan ‘lahmacun’ örneği neredeyse bütün tatil yörelerine yayıldı. Fiyatların Dubai ile yarıştığı, İspanya ve Yunanistan’ı geride bıraktığı belirtiliyor.

  • Dört kişilik bir ailenin Türkiye’de tatil yapması, Avrupalı ülke turistleri için 4-5 bin avroyu buluyor.

  • Yüksek gelirli turist ağırlayan oteller ise dolu. Golf turizminin başkenti Belek’te aynı zamanda ünlü futbol kulüplerinin kampları da var.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SPK’dan açığa satış için yeni karar!SPK’dan açığa satış için yeni karar!
Araç muayenesinde yeni dönemin tarihi belli olduAraç muayenesinde yeni dönemin tarihi belli oldu

Anahtar Kelimeler:
antalya Türkiye Turizm Dubai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 31 yorum
TURKIYE DE TATIL COK PAHALI. YUNAN ADALARI VE AVRUPA TURKIYE YE GORE COK UCUZ. YURTDISINDA PROBLEM VIZE. VIZE PROBLEMI OLMASA HERKES TATILE YURTDISINA CIKAR
turistleri yolunacak kaz gibi görüyorsunuz seneye kepenk kapatırsınız
maliyetler yüksek kabul ama bazi işletmeler gercekten abartıyor turustlerde mağaradan gelmiyor herkes arge yapıyor sorusturuyor artik olacagi buydu zaten tatil bolgelerine ancak turistler gidebiliyodu bizim halk köyüne zor gider oyuzden biraz bos kalsnda bi veki duzen gelsin fyatlara
En Çok Okunan Haberler
G.Saray'dan gece yarısı Osimhen açıklaması!

G.Saray'dan gece yarısı Osimhen açıklaması!

Dubai ile yarışıyoruz! Artık ilk tercih Türkiye değil

Dubai ile yarışıyoruz! Artık ilk tercih Türkiye değil

Türkiye’nin konuştuğu düğünün ardından Kılıçdaroğlu’ndan sürpriz Çorum ziyareti!

Türkiye’nin konuştuğu düğünün ardından Kılıçdaroğlu’ndan sürpriz Çorum ziyareti!

'Altını ezecek' 4 bin 500 bekleniyordu 'Hiç heyecanlanmayın'

'Altını ezecek' 4 bin 500 bekleniyordu 'Hiç heyecanlanmayın'

Asgari ücretliye kötü haber! 'Ara zam gelir mi?'

Asgari ücretliye kötü haber! 'Ara zam gelir mi?'

600 bin işçinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

600 bin işçinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.