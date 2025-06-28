Dubai ile yarışıyoruz! Artık ilk tercih Türkiye değil, maliyeti 150 bin lirayı aştı, yabancı bile gelmiyor...

Otellerin doluluk oranları bu sene sektör temsilcilerinin yüzünü güldürmüyor. Yabancı turist için bile 'pahalı ülke' konumuna gelen Türkiye için yaz sezonunu iç açıcı geçmeyecek gibi görünüyor. Artan fiyatlar, hizmet kalitesindeki gerileme ve eğlence kültüründeki rahatsızlık verici değişimler sebebiyle turistlerin Türkiye tercihi zayıflıyor.

TÜRKİYE'DE TATİL CEP YAKIYOR

Enflasyon ile beraber tatil fiyatlarının bedeli de artmaya başladı. Buna göre, Türkiye'de yapılacak olan tatil fiyatı Dubai ile yarışmaya başladı, İspanya ve Yunanistan'ı geride bıraktı. Bugün dört kişilik bir ailenin Antalya veya Bodrum gibi destinasyonlarda beş gün tatil yapmasının maliyeti 150 bin lirayı aşıyor. Aynı tatil Yunanistan’da 80-100 bin lira, Mısır’da ise 60-80 bin lira arasında yapılabiliyor. Turistler için fiyatlar yerli turiste göre yüzde 20 oranında daha uygun olabiliyor ancak dört kişilik bir yabancı ailenin Türkiye tatili ortalama 4-5 bin avroyu buluyor.



Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği İzmir Başkanı Kıvanç Meriç, girdi maliyetlerinin yükseldiğini ve yabancı turistin tercih listesinden çıkmaya başladıklarını ifade ederek, "Devlet ve sektör olarak artık şunu kabul etmeliyiz: Türkiye, turizmde fiyat avantajını kaybetmiş bir destinasyon hâline geldi. Bu tabloyu tersine çevirmek için acil çözümlere ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

TURİZM 2025'E KÖTÜ BAŞLADI

Türkiye 2024 yılında iyi bir sezon geçirdi, 56,7 milyon turist ağırladı. Bu rakamla İtalya’yı geride bırakarak 4. sıraya yerleşti. 2025 hedefi ise 65 milyon turist, 64 milyar dolar gelir. Bu hedef rakamı turist başına harcamanın 1.000 dolara ulaşması beklentisiyle oluşturuldu.

İlk 5 ayda Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı yüzde 0,15 düşüşle 17 milyon 781 bin oldu. Mayıs verileri ise geçen yıla göre yüzde 1,81 kayıp yaşandığını gösteriyor.

Rusya’dan gelen turist sayısı yüzde 5,2 azalarak 1 milyon 722 bine düştü. Almanya’dan gelen turist sayısında yüzde 18,1 azalma görüldü ve bu ülkeden 597 bin 348 kişi geldi. Aynı dönemde Bulgaristan’dan yüzde 3,2, İngiltere’den yüzde 0,6 turist azalması görüldü.



Her yıl Bodrum’da yaşanan ‘lahmacun’ örneği neredeyse bütün tatil yörelerine yayıldı. Fiyatların Dubai ile yarıştığı, İspanya ve Yunanistan’ı geride bıraktığı belirtiliyor.

Dört kişilik bir ailenin Türkiye’de tatil yapması, Avrupalı ülke turistleri için 4-5 bin avroyu buluyor.

Yüksek gelirli turist ağırlayan oteller ise dolu. Golf turizminin başkenti Belek’te aynı zamanda ünlü futbol kulüplerinin kampları da var.

Kaynak: Türkiye Gazetesi