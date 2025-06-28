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65 yaş aylığından evde bakım ücretine kadar... Tüm kalemlerde ödemeler değişecek! Gözler Temmuz ayında, ilk tablo ortaya çıktı!

Temmuz ayına artık sayılı gün kala milyonlarca çalışan da 3 Temmuz'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyonunu merak ediyor. Açıklanan enflasyon oranına göre zamlarını öğrenecek olan vatandaşlar dışında destek ödemelerinde de miktarlar değişecek. Peki, tahmini olarak tabloda nasıl bir değişim olacak? İşte Peki maaş tahminine göre yeni dönem ödeme ve ücretler...

65 yaş aylığından evde bakım ücretine kadar... Tüm kalemlerde ödemeler değişecek! Gözler Temmuz ayında, ilk tablo ortaya çıktı!
Ezgi Sivritepe

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasına artık günler kaldı. Çalışanların heyecanla beklediği zam oranı öncesi bazı vatandaşlar da destek ödemelerinin ne kadar artacağını merak ediyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olması ile beraber memur zammına göre engelli maaşından evde bakım parasına ve kıdem tazminatına kadar pek çok kalemde de ücretler belli olacak.

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SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 40’ın üzerinde sosyal yardımında da ücretlerin belli olacağını ifade etti ve, "Özel sektörde kıdem tazminatından tutun da askerlik çağı gelmiş geçlerimizin bedelli askerlik ödemelerini de belirlemektedir" dedi.

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Yılmaz, maaş zamları ile ilgili şunları söyledi

"Haziran ayı Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyon yüzde 1,61 çıkarsa o zaman 2025’in ilk yarıyıl enflasyonu %16,94 olacak. Memurlarımıza ise %10,32 enflasyon farkı oluşacaktır. 2025 ikinci yarıyıl toplu sözleşme zammı olan %5’lik farkla birlikte toplamda memur ve memur emeklimize %15,84’lük bir fark oluşacaktır. Dolayısıyla memur maaş katsayısına bağlı olan birçok ödenek de değişecektir"

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Yılmaz, konu ile ilgili yaptığı hesaplamada şu şekilde bir tablo çıkardı:

    • 10.125 TL olan evde bakım desteği memura %15,84 oranında zam yapılması durumunda temmuzda 11.729 TL’ye yükselecek.
    • 18 yaş altı engelli aylığı 3.723 TL’den temmuz sonrası 4.313 TL’ye yükselecek.
    • Tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik yardım 10.125 TL’den 11.729 TL’ye çıkacak.
    • Damga vergisi düşülerek uygulanan net kıdem tazminatı tavanı ise 46.301 TL’den 53.635 TL’ye yükselecek.
    • Bedelli askerlik ücreti 243.013 TL’den 281.506 TL’ye çıkacak

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  • %40 -% 69 arasında engeli bulunanların aylıkları 3.723 TL’den 4.313 TL’ye yükselecek.
  • %70- üzeri engeli bulunanların aylıkları 5.582 TL’den 6.466 TL’ye çıkacak.
  • 65 yaş aylığı ise 4.662 TL’den 5.400 TL’ye yükselecek.
  • Evde bakım maaşı 10.125 TL’den 11.729’ye çıkacak.
  • 0-6 yaş çocuk yardımı 506,28 TL’den 586,47 TL’ye ulaşacak.
  • 6 yaş üzeri çocuk yardımı 253,14 TL’den 294,05 TL’ye yükselecek.
  • Aile yardımı (eş için) 2301 TL’den 2.665 TL’ye ulaşacak.
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Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı Zam maaş 65 yaş aylığı destek ödemeleri evde bakım maaşı temmuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
Nedir bu 65 yaş üstü maaşı anlamıyorum..30 yıl dişimden tırnağımdan kesip prim yatırdım,vergi ödedim.Aldığım maaş ortada..Oysa 65 yaş üstü maaş alanlar bir kuruş prim ve vergi ödemediler.Yaptığım hesaplara göre 2008 de emekli olduğumda aldığım maaşla bu günü hesaplarsam şimdi aldığım maaşın iki katını almam lazım..Benim maaşımdan kesip 3 kişiye 65 yaş üstü maaş veriliyor..Benden bir oy almaktansa onlardan 3 oy alıyorlar...Tamam sosyal devlet onlarada versin bir sözüm yok.Ama benden kesip vermesin..
Bigün sen de 65 yaşında olacaksın
Memur emeklilerine yapılması gereken seyyanen zam ne oldu memur emeklileri gösterecektir bu kez seçimlerde ne pahasına olursa olsun gösterecek
Zaten herseye verilir bi askeri ücretliye verilmez. oysaki ülkenin is yükünü askeri ücretli çekiyor.
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