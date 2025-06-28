65 yaş aylığından evde bakım ücretine kadar... Tüm kalemlerde ödemeler değişecek! Gözler Temmuz ayında, ilk tablo ortaya çıktı!

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasına artık günler kaldı. Çalışanların heyecanla beklediği zam oranı öncesi bazı vatandaşlar da destek ödemelerinin ne kadar artacağını merak ediyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olması ile beraber memur zammına göre engelli maaşından evde bakım parasına ve kıdem tazminatına kadar pek çok kalemde de ücretler belli olacak.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen 40’ın üzerinde sosyal yardımında da ücretlerin belli olacağını ifade etti ve, "Özel sektörde kıdem tazminatından tutun da askerlik çağı gelmiş geçlerimizin bedelli askerlik ödemelerini de belirlemektedir" dedi.



Yılmaz, maaş zamları ile ilgili şunları söyledi



"Haziran ayı Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre enflasyon yüzde 1,61 çıkarsa o zaman 2025’in ilk yarıyıl enflasyonu %16,94 olacak. Memurlarımıza ise %10,32 enflasyon farkı oluşacaktır. 2025 ikinci yarıyıl toplu sözleşme zammı olan %5’lik farkla birlikte toplamda memur ve memur emeklimize %15,84’lük bir fark oluşacaktır. Dolayısıyla memur maaş katsayısına bağlı olan birçok ödenek de değişecektir"



Yılmaz, konu ile ilgili yaptığı hesaplamada şu şekilde bir tablo çıkardı:

