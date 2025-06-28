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TÜVTÜRK yerine Turka geliyor! Araç muayenesinde yeni dönemin tarihi belli oldu, işte araç sahipleri için tüm detaylar...

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren, araç muayenesinde yeni bir dönem başlıyor. Geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan araç muayene istasyonlarında MOI Ortak Girişim Grubu kazanmıştı. Grup, sistemi 15 Ağustos 2027’den itibaren devralacak. Bunun ile beraber TÜVTÜRK de tarih oluyor. Grup, araç muayene hizmetini Turka adı ile yürütecek.

TÜVTÜRK yerine Turka geliyor! Araç muayenesinde yeni dönemin tarihi belli oldu, işte araç sahipleri için tüm detaylar...
Ezgi Sivritepe

TÜVTÜRK yerine Turka geliyor! Geçtiğimiz aylarda araç muayene hizmetinin devri için ihale yapılmıştı. İhaleyi ise MOI Ortak Girişim Grubu kazanmıştı. Grup, 15 Ağusto 2027 tarihinden itibaren araç muayene hizmetini devralacak ve 2047 yılına kadar bu sistemi yürütecek.

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BAŞVURULAR TURKA İNTERNET SİTESİNDEN

Şirket, TÜVTÜRK olan araç muayene adını Turka markası adı altında yürütecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni sistem kapsamında Türkiye genelinde 249 araç muayene istasyonu faaliyete geçirilecek. Bayilik sistemine geçilecek yeni yapıda, başvurular Turka internet adresi üzerinden alınmaya başlandı. 2024 verilerine göre 12.5 milyon olan muayene sayısı tekrarları ile 15 milyona yükselirken, dünyada en yüksek araç muayenesi yapılan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.
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5 YILDA BİR DEĞERLENDİRME YAPACAKLAR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, 5 yılda bir yapacakları değerlendirmelerle ihtiyaç duyulan istasyon sayısını belirleyerek sayıyı artıracaklarını, bu nedenle işbirliği içinde olacak girişimciler için bayilik sistemini hayata geçirdiklerini kaydetti. Bayilik başvurularını Turka internet sitesinde almaya başladıklarını belirten Salman, sistemi 15 Ağustos 2027’de devralacaklarını söyledi.
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YENİ NESİL ARAÇ MUAYENE

Türkiye’de 2007’den beri oluşturulan araç muayene kültürünü daha ileriye taşıyarak otomasyon ağırlıklı bir yapı kuracaklarını vurgulayan Salman, “Yeni nesil araç muayene diyerek yola çıkıyoruz. Bakanlığın izni doğrultusunda ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yapacağımız yeniliklerde önceliğimiz araç sahiplerinin memnuniyeti olacak. Ayrıca büyük bir dönüşüm geçiren otomotiv sektöründeki gelişmelere uygun olarak sürüş güvenliğine ve elektrikli araçlara yönelik test programları da oluşturacağız” dedi.
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İSTASYONLAR SAHRA HASTANESİNE DÖNÜŞECEK

Serhan Salman, dönüşüm geçiren otomotiv sektöründeki gelişmelere uygun olarak sürüş güvenliğine ve elektrikli araçlara yönelik test programları da oluşturacakları bilgisini verdi. Tüm illerdeki araç sayılarını ve tiplerini belirleyerek yatırımlarını planladıklarını ifade eden Salman, “Böylece ihtiyaç duyulan istasyon modellerini belirleyebiliyoruz. Bu istasyonların hepsi bir afet durumunda sahra hastanesine dönüşecek şekilde tasarlanıyor. Yenilenebilir enerji ağırlıklı bir sistem kuruyoruz. 4 bin 500 kişiye iş imkanı sağlayıp özellikle kadın istihdamına yönelik çalışmalar yapacağız” dedi.

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Tüvtürk ihale araç muayene istasyonu araç muayenesi TURKA
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
dolandırıcılara yeni gelir kapısı hayırlı olsun…
devlet eliyle harac almanin en guzel orneklerinden
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