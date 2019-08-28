Toyota ve Suzuki sermaye ortaklığına gidecek

Sermaye ortaklığı kapsamında Toyota, Suzuki'de yüzde 4.94 hisse almak için 96 milyar yen (910 milyon dolar) ödeyecek; Suzuki ise Toyota'da 48 milyar yen değerinde hisseye sahip olacak.

Bu, hisse kapanış fiyatı itibarıyla Toyota hisselerinin yüzde 0.2'sine eşdeğer.

Bu sermaye ortaklığı, elektrikli araçların (EV) arttığı, internet aracılığıyla araç çağırma ve otonom sürüşün yaygın olduğu sektörde çok hızlı büyümeye ayak uydurmak için mücadele eden Toyota ve Suzuki'nin karşılaştığı zorlukları gösteriyor.

Toyota ve Suzuki, teknolojik yeniliklerin yarattığı zorluklar ve küresel otomobil endüstrisinde konsolidasyona ayak uydurmaları gerektiğini belirterek 2016 yılında ortaklık olasılıklarını araştırdıklarını açıklamışlardı.

Uygun fiyatlı kompakt otomobillerde uzmanlaşmış olan Suzuki, sürücüsüz araçlar için gereken yüksek araştırma ve geliştirme yatırımlarını yapmakta zorlanıyordu.

Toyota ve Suzuki bu yılın başlarında küresel otomobil endüstrisinde hızlı değişen teknolojilerle daha iyi rekabet edebilmek amacıyla birbirleri adına elektrikli araç ve kompakt otomobiller üretmek için işbirliği yapacaklarını açıklamışlardı.

Toyota ve Suzuki yaptıkları ortak açıklamada "rakip olmaya devam ederken yeni alanlarda işbirliğine dayalı ilişkileri inşa ederek ve artırarak" sektörün karşılaştığı yeni zorlukların üstesinden gelmeyi amaçladıklarını ifade ettiler.

Açıklamada ayrıca her iki şirketin uzmanlaştığı teknolojileri ve ürünleri güçlendirecekleri belirtildi.

KAYNAK:REUTERS

