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Volkswagen'den önemli Türkiye açıklaması

OTOMOTİV HABERLERİ  | 22.10.2019 13:57 | Son Güncelleme

Türkiye'de fabrika açma planlarını askıya aldığını açıklayan Volkswagen'den sürece ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. Volkswagen Marka Üretim Müdürü Andreas Tostmann, "Volkswagen’in Türkiye tesisi için alternatif planı yok" açıklamasında bulundu.

Volkswagen'den önemli Türkiye açıklaması

Alman basınında otomotiv devi Volkswagen’in Türkiye’nin Suriye’ye düzenlendiği sınır ötesi operasyondan dolayı yatırımını erteleyeceği haberleri üzerini şirketten açıklama yapıldı. Proje hakkında Wolfsburg’ta açıklamada bulunan Volkswagen Üretim Müdürü Andreas Tostmann, "Volkswagen Grubu şu anda yeni bir yer aramıyor. Şu anda alternatif konum planları yapma sürecinde değiliz. Karar beklemede ve dikkatli bir şekilde gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

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Volkswagen 15 Ekim'de yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonuna yönelik uluslararası eleştirilerin ardından Türkiye'de bir otomobil fabrikası kurma kararını ertelediğini söylemişti.

Tostmann telefon üzerinden gazetecilere yaptığı açıklamada "Gelişmeleri izliyoruz. Türkiye için planlar şu anda askıda. Aktif bir şekilde alternatif yerleri değerlendirmiyoruz" dedi.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Alman otomotiv devi Volkswagen fabrika türkiye

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