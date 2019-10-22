Volkswagen'den önemli Türkiye açıklaması

Alman basınında otomotiv devi Volkswagen’in Türkiye’nin Suriye’ye düzenlendiği sınır ötesi operasyondan dolayı yatırımını erteleyeceği haberleri üzerini şirketten açıklama yapıldı. Proje hakkında Wolfsburg’ta açıklamada bulunan Volkswagen Üretim Müdürü Andreas Tostmann, "Volkswagen Grubu şu anda yeni bir yer aramıyor. Şu anda alternatif konum planları yapma sürecinde değiliz. Karar beklemede ve dikkatli bir şekilde gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.

BARIŞ PINARI HAREKATI SONRASI YATIRIM ERTELENMİŞTİ

Volkswagen 15 Ekim'de yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonuna yönelik uluslararası eleştirilerin ardından Türkiye'de bir otomobil fabrikası kurma kararını ertelediğini söylemişti.

Tostmann telefon üzerinden gazetecilere yaptığı açıklamada "Gelişmeleri izliyoruz. Türkiye için planlar şu anda askıda. Aktif bir şekilde alternatif yerleri değerlendirmiyoruz" dedi.

KAYNAK:DHA

